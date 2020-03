Apple kündigt WWDC 2020 als reine Online-Veranstaltung an

Apple wird die WWDC 2020 ausschließlich im Netz stattfinden lassen. Diese Entscheidung war angesichts der immer weiter um sich greifenden Corona-Krise bereits absehbar gewesen. Gleichzeitig spendet das Unternehmen eine Million Dollar für Geschäfte und Hotels, die durch die Absage mit empfindlichen Umsatzeinbußen zu rechnen haben.

Apple hat gerade Klarheit in Bezug auf die diesjährige WWDC geschaffen. Die Entwicklerkonferenz stand bereits seit einiger Zeit auf der Liste der potenziell gestrichenen Veranstaltungen, aktuell werden aufgrund der eskalierenden Corona-Krise so gut wie alle größeren und kleineren Events von Firmen und Organisationen abgesagt, den Anfang machte hier die Mobilfunkbranchenmesse MWC in Barcelona, Apfellike.com berichtete. Nun ist klar: Auch die WWDC, die immer im Juni stattfindet, ist betroffen. Wie andere Unternehmen auch, hat Apple die Veranstaltung kurzerhand ins Web verlegt.

Apple hält WWDC 2020 ausschließlich online ab

Apple hat gerade eben in einer Pressemitteilung bekanntgegeben, dass die WWDC 2020 ausschließlich online abgehalten wird. Marketingchef Phil Schiller kündigte eine revolutionäre und innovative Erfahrung für Entwickler an, die rund um den Globus der Veranstaltung über das Internet beiwohnen sollen. Wann genau im Juni das Event gestreamt wird, wurde noch nicht verkündet.

Apple wird auf der WWDC-Webveranstaltung wie üblich die neuen Systeme iOS 14, tvOS 14, das neue macOS und watchOS 7 vorstellen. Erste Betas werden ebenfalls am gleichen Tag an die Entwickler ausgeteilt. Weiter wird Apple eine Million Dollar an Geschäfte und Hotels in der Region um den Austragungsort spenden, die durch die Absage der WWDC mit erheblichen Umsatzeinbußen rechnen müssen.

Apple has announced that it will commit $1 million to local San Jose organizations to offset associated revenue loss as a result of WWDC 2020’s new online format — MacRumors.com (@MacRumors) March 13, 2020

