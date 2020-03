Neues MacBook Air vielleicht schon nächste Woche? Verlässlicher Tippgeber meldet sich wieder

Kommende Woche könnte Apple ein neues MacBook Air vorstellen, ein recht robuster Tipp deutet einen Produkt-Launch an. Die MacBook Air-Version von 2020 wird dann vermutlich das neue Magic Keyboard erhalten, das aktuell nur in der großen Variante des MacBook Pro eingebaut wird. Es ist wieder eher den Tastaturen der früheren Modelle von vor 2016 angenähert.

In der kommenden Woche bringt Apple womöglich ein neues MacBook Air auf den Markt. Dieser Tipp kommt aus einer Quelle, die bereits in der Vergangenheit für einige zutreffend vorausgesagte Produktstarts verantwortlich war. Im vergangenen März sprach ein anonymer Tippgeber mehrfach vom Start eines neuen iPod touch, eines neuen MacBook Air, eines neuen Mac Mini sowie eines neuen iPads. Am Ende kam all das, wenn auch die vom Tippgeber angekündigte Reihenfolge nicht ganz gestimmt hatte.

Bekannter Tippgeber tippt erneut auf MacBook-Start

Nun hat die selbe Quelle neuerlich Kontakt mit der Redaktion von MacRumors aufgenommen. Man erklärte dort, in der kommenden Woche werde Apple ein neues MacBook Air vorstellen. Falls das geschieht, wird es vermutlich auch die neue Magic Keyboard genannte Tastatur besitzen, die das MacBook Pro 16 Zoll bereits verpasst bekam. Deren Tasten verfügen über einen Scherenmechanismus, wie er früher in MacBook-Keyboards zum Einsatz kam, diese Tastaturen sind nicht so fehleranfällig wie das seit einigen Jahren genutzte Butterfly Keyboard. Ob Apple neben der Tastatur auch die Ausstattung in Hinblick auf Prozessor und Speicher anpasst, ist unklar. In einer weiteren Meldung berichteten wir über erwartete neue MacBooks, die in den nächsten Wochen vorgestellt werden könnten.

Artikel bewerten

Ähnliche Beiträge

0 SHARES Facebook Twitter