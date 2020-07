Sparkassenkunden können bald auch girocard mit Apple Pay nutzen

Apple Pay kann bald auch von Sparkassen-Kunden ohne eine Kreditkarte genutzt werden. Der Sparkassenverband teilte heute auf seiner entsprechenden Website mit, die Nutzung der girocard mit Apple Pay werde noch in diesem Sommer starten. Wann genau es so weit sein soll, ist allerdings noch immer nicht bekannt.

Es ist jetzt hochoffiziell: Apple Pay lässt sich in Zukunft auch mit der girocard der Sparkassen nutzen und zwar schon bald. Auf einer Website zur Einrichtung von Apple Pay zur Nutzung mit einer Kreditkarte der Sparkassen erklärt der Verband seit heute:

Die beliebteste Karte in Deutschland – die girocard – ist noch diesen Sommer mit Apple Pay nutzbar. Mit Apple Pay und Ihrer Sparkassen-Card (Debitkarte) zahlen Sie kontaktlos und mobil an hunderttausenden Terminals in Geschäften in Deutschland.

Machen Sie sich startklar, um gleich am ersten Tag alle Vorteile von Apple Pay mit der Sparkassen-Card (Debitkarte) nutzen zu können!

Dabei bleibt noch unklar, wie genau die Nutzung der girocard realisiert wird.

Genauer Starttermin noch nicht bekannt

Diesen Sommer – nun, das kann einiges bedeuten. Der Sommer dauert noch eine Weile. Ein genauer Termin ist noch immer nicht bekannt. Auch noch unklar ist, wie die Sparkassen die Einbindung der girocard realisieren. Zuvor waren bereits Vermutungen aus Branchenkreisen aufgekommen, wonach hier die Debit-Mastercard zum Einsatz kommen könnte. Damit wäre die girocard aber nicht an allen Terminals mit Apple Pay einsetzbar, die auch die girocard selbst akzeptieren, denn die Debit-Mastercard (DMC) verhält sich wie eine reguläre Kreditkarte ohne Limit. Diese wird aber nicht überall dort akzeptiert, wo auch die girocard akzeptiert wird.

