Apple vs. Entwickler: Im App Store herrscht Krieg um die 30%

Jetzt will es Epic Games so richtig wissen. Das Unternehmen möchte offenbar endgültig klären, wie es mit der ungeliebten Provision im App Store weitergeht. Mit einer Möglichkeit für Spieler des populären Multiplattformspiels Fortnite, die Spielwährung an iTunes vorbei einzukaufen und dabei sogar noch zu sparen, hat Epic Apple herausgefordert, das solche Möglichkeiten in seinem App Store kategorisch verbietet. Die Reaktion erfolgte dann auch postwendend.

Epic, so Apple, habe gegen grundlegende Regeln des App Store verstoßen, die gleiches Recht – und gleiche Abgaben – für alle vorsähen, genau diese Regeln sind aktuell allerdings Gegenstand eingehender Untersuchungen in Europa und auch den USA. Als Folge der Änderungen bei Fortnite hat Apple das Spiel aus dem App Store geworfen.

Epic klagt gegen Google und Apple

Auch Google folgte umgehend diesem Beispiel, auch hier zahlen Entwickler eine Provision im Play Store. Die Reaktion von Epic erfolgte wiederum umgehend und war vermutlich vorbereitet. Das Unternehmen reichte Klage gegen Apple und Google ein.

Auch andere App-Entwickler wie Spotify und Tinder meldeten sich umgehend zu Wort und stellten sich hinter Epic. Die 30%-Provision steht schon lange in der Kritik. Es muss sich jetzt zeigen, ob Apple die Eskalation weiter an Dynamik gewinnen lässt oder einen Schritt auf die Entwickler zu macht.

