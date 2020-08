iPhone 12: Leaks zu 120 Hz, LiDAr und Design aufgetaucht

Das iPhone 12 kommt womöglich doch mit einem 120 Hz-Display. Entsprechende Leaks deuten nun auf dieses Feature hin. Auch der LiDAR-Sensor findet neuerlich Erwähnung. Er ist aktuell nur im iPad Pro zu finden. Zudem zeigen die Leaks auch weitere Details zum Design der neuen Modelle.

Apples iPhone 12 steht nur noch wenige Wochen vor dem Launch und die Schlagzahl der Leaks steigt ständig. Eine ganze Reihe solcher Aussagen über die neuen Top-Modelle sind zuletzt aus bekannten Leaker-Kreisen getätigt worden.

Sie stammen von Jon Prosser und Max Weinbach, die häufiger zu neuen Produkten von Apple Stellung nehmen. In ihren Leaks thematisieren sie das 120 Hz-Display, das wohl nur im iPhone 12 Pro zu finden sein wird. Bilder zeigen Einstellungsdialoge, die die Aktivierung von 120 Hz, sowie einen automatischen Wechsel zwischen 60 Hz und 120 Hz andeuten.

Want video too? pic.twitter.com/fnJk2LELgv

Camera and display settings for current PVT model of 6.7” iPhone 12 Pro Max

Weiter geht daraus hervor, dass der LiDAR-Sensor aus dem iPad Pro im iPhone 12 Pro stecken wird und hier unter anderem für einen verbesserten Nachtmodus bei Aufnahmen sorgen soll.

Weitere Leaks von Jon Prosser gehen auf das Design des iPhone 12 Pro ein. Dieses soll durch ein überarbeitetes Display mehr Fläche für den Bildschirm erhalten, auch Face ID könnte von dem neuen Design profitieren.

iPhone 12 Pro details:

True Depth array same size.

Bezels are “noticeably thinner”

Slightly larger display – making the notch “appear” smaller.

Face ID works from wider angles. Even flat on a table.

Sides are flat, but glass has slight curve.

Rear cam module is 10% larger.

— Jon Prosser (@jon_prosser) August 25, 2020