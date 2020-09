Apple zum App Store: In der Stunde der Krise so wichtig wie nie zuvor

Apples App Store hat im letzten Jahr 300.000 neue Jobs geschaffen, darauf weist das Unternehmen in einer aktuellen Stellungnahme hin. In der Corona-Krise seien innovative Apps für die Menschen so wichtig wie noch nie. gleichzeitig helfe die App-Ökonomie Apples dem Arbeitsmarkt auf nie dagewesene Weise.

Apple hat eine aktuelle Analyse veröffentlicht, die zeigen soll, wie positiv der App Store sich in Hinblick auf den amerikanischen Arbeitsmarkt entwickelt. Danach seien durch Apples Softwareladen seit April letzten Jahres rund 300.000 neue Jobs entstanden.

Damit hängen laut Appple in den USA aktuell rund 2,1 Millionen Jobs direkt oder indirekt vom Erfolg des App Stores ab, ein wenig dezenter Verweis auf die Kritiker, die aktuell Sturm gegen Apples App Store-Provision laufen, allen voran zu nennen sind hier der Spieleentwickler Epic und Facebook.

Insgesamt spricht Apple von zuletzt 2,7 Millionen Jobs, die in den USA bei oder durch Apple entstanden sind.

Apps sind in Pandemie für Menschen wichtiger als je zuvor

Gerade in der Corona-Pandemie haben innovative Apps das Potenzial, das Leben vieler Menschen eklatant zu verbessern, so Apple in seiner Erklärung. In den Bereichen Bildung, Gesundheit oder Logistik profitierten viele Verbraucher von Apps, die sich aus dem App Store laden lassen. Tatsächlich sei der App Store in Zeiten von Corona so wichtig wie nie zuvor.

In einigen Staaten sorgte die App-Ökonomie für besonders viele neue Jobs: So kamen in Texas binnen Jahresfrist rund 36.000 neue Jobs hinzu, in Maryland wurden rund 25.000 neue Stellen geschaffen.

Artikel bewerten

Ähnliche Beiträge