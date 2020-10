Zu gut und zu günstig: iPhone 12 überzeugt Analysten nicht

Apple könnte mit dem iPhone 12 seine traditionell herausragende Gewinnmarge schwächen. Analysten von Barclays stören sich an der durchweg starken Leistung und dem weiterhin moderaten Preis aller neuen iPhone 12-Modelle. Darunter litt auch die Aktienempfehlung des Bankhauses.

Apples iPhone 12 begeisterte Kritik und künden nach der Vorstellung mit starken Ausstattungsmerkmalen: Alle vier neuen Modelle kommen jetzt mit einem OLED-Display. Auch kommen alle vier Varianten des iPhone 12 mit 5G. Das ist ein wichtiger Schritt, wurde ein iPhone mit 5G gerade in den asiatischen Märkten bereits dringend erwartet.

Die Analysten von Barclays sind allerdings nicht so sehr vom iPhone 12 überzeugt. Ihnen ist die Ausstattung ein wenig zu gut geworden und die Preise dafür zu niedrig. Kunden könnten sich bemüßigt sehen, nun verstärkt zum günstigeren iPhone 12 Mini zu greifen. Zudem wurden die Versionen mit mehr Speicher im Schnitt etwas günstiger, auch das trifft auf wenig Verständnis der Barclays-Analysten.

Weggelassene Kopfhörer und Ladegeräte gleichen Mehrkosten nicht aus

Barclays befürchtet in einer aktuellen Notiz, Apples Gewinnmarge für das iPhone 12 könnte sinken, wenn auch der Durchschnittspreis für die verkauften Geräte sinkt. Die Margen von Apple sind traditionell branchenweit beispiellos gut. Zudme reiche der Schritt, alle iPhones in Zukunft ohne Kopfhörer und Ladegeräte auszuliefern nicht aus, um die beim iPhone 12 gestiegenen Mehrkosten in der Produktion auszugleichen. Diese ergeben sich in der Hauptsache durch die Einführung von 5G und die OLED-Panels in allen vier Modellen.

Unter diesen Voraussetzungen senkt Barclays das Kursziel für die Apple-Aktie deutlich und setzt es auf 100 Dollar fest. Zum Wochenschluss wurde das Papier mit 120 Dollar gehandelt.

