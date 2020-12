GEWINNSPIEL: iPhone 12 Pro Max zu Weihnachten gewinnen

Heute ist Heiligabend. Und für die allermeisten ist wohl Gesundheit und Ruhe im Alltag wichtiger als jedes materielle Geschenk, das man sich vorstellen kann. Dazu gehören auch alle Apple Produkte, die dagegen wie ein Nichts wirken. Dennoch möchten wir euch für eure Treue dieses Jahr bedanken und dafür eignet sich nun einmal ein Hardware Produkt für die Verlosung sehr gut. Wir dachten, wir gehen All-In und schenken einem oder einer vor euch unser iPhone 12 Pro Max, das wir zum Testen in der Redaktion haben. In diesem Sinne: Viel Glück bei unserem kleinen Weihnachtsgewinnspiel, viel Gesundheit euch und euren Liebsten sowie frohe Weihnachten vom ganzen Team von Apfellike.com!

Hinweis: Dieses Gewinnspiel findet ursprünglich auf Apfelpage.de statt. Wir teilen es hier aber gerne, alle Kommentare werden auch hier in den Lostopf geworfen.

Achtung an alle schnellen Teilnehmer: Es kann einige Minuten dauern, bis euer Kommentar angezeigt wird. Bitte kommentiert deshalb zunächst nur einmal! 🙂

ANZEIGE

Unser Sponsor: BandWerk

Verlost wird unser gut erhaltenes Testgerät, das uns die lieben Kollegen von BandWerk zur Verfügung gestellt haben. An dieser Stelle geht ein großer Dank an BankWerk!

Sie stellen seit vielen Jahren hochwertigstes Zubehör für Apple Produkte her. Die Firma aus München hat den Fokus auf Lederarmbänder für die Apple Watch, die wir auf Apfelpage.de schon öfters getestet haben. Darunter befinden sich auch etliche Limited-Edition-Bänder, bei denen BandWerk das Leder alter Porsche, Mercedes-Benz und Lamborghinis verwendet.

Zudem haben die Kollegen seit kurzem auch extrem hochwertige, handgemachte Ledercases für alle neuen iPhones im Sortiment:

NEUE ARTLINE KOLLEKTION!

Wir möchten zudem kurz die brandneue Artline-Serie von BandWerk vorstellen: Diese Kollektion ehrt das Lebenswert von Street-Art-Künstler Keith Haring mit seinem unverwechselbaren Stil auf hochwertigstem italienischen Leder, handgemacht in Italien! Schaut gerne im Shop vorbei, um die verschiedenen Bänder durchzustöbern.

ANZEIGE ENDE

So könnt ihr das iPhone 12 Pro Max gewinnen!

Verlost wird ein iPhone 12 Pro Max in schwarz mit 128 GB. Das Gerät wurde bereits ausgepackt und einige Tage von uns gebucht, getestet und hat schon manche Gebrauchsspuren auf dem Display. Ansonsten sieht es neuwertig aus.

Das Gewinnspiel läuft genau eine Woche. Die Teilnahme ist wie immer bei uns sehr einfach: Wir halten das Gewinnspiel komplett in unseren eigenen vier Wänden ab. Ihr müsst also lediglich Apfelllike-Leser sein und einen netten Kommentar hier unter dem Artikel hinterlassen: Seit wann lest ihr uns schon und von wo kommt ihr? Was gefällt euch an Apfellike und hört ihr schon unseren Apfelplausch Podcast? Schreibt sowas gerne rein, würde uns interessieren! Ihr könnt auch BandWerk ein Dankeschön ausrichten, die freuen sich natürlich!

Kommentare funktionieren in der App und auf der Webseite gleichermaßen. Kein Liken, kein Sharing und kein Folgen ist nötig. Doch natürlich freuen wir uns, wenn ihr das Gewinnspiel mit anderen Kollegen und Familie teilt.

Achtung: Es kann einige Minuten dauern, bis euer Kommentar angezeigt wird. Bitte kommentiert deshalb zunächst nur einmal! 🙂

Gewinnspiel im Überblick

Preis : 1x iPhone 12 Pro Max 128 GB in schwarz (ausgepackt, 1 Woche gebraucht, minimale Gebrauchsspuren)

: 1x (ausgepackt, 1 Woche gebraucht, minimale Gebrauchsspuren) Teilnahme : netter Kommentar unter diesem Artikel

: netter Kommentar unter diesem Artikel Läuft ab : jetzt

: jetzt Endet am : 31. Dezember 2020 23:59 Uhr

: 31. Dezember 2020 23:59 Uhr Bedingungen: Angabe richtiger E-Mail Adresse wird vorausgesetzt für Kontaktaufnahme, doppelte Kommentare werden ausgeschlossen, Beleidigungen und Diffamierungen werden disqualifiziert. Bleibt nett, wir haben doch alle ein gemeinsames Hobby hier! 🙂

Vielen Dank nochmals an BandWerk. Schaut gerne nach der Teilnahme in deren Shop vorbei:

Hinweis: Doppelte Teilnahmen sowie der Rechtsweg sind ausgeschlossen. Alle Mitarbeiter und Freunde von Mitarbeitern der WakeUp Media GbR (Falkensee) sind ausgeschlossen von der Teilnahme. Der Gewinner wird von uns in einer Woche bekanntgegeben.

Ähnliche Beiträge