iMessage bevorzugt: WhatsApp kritisiert neue App Store-Datenschutzvorgaben

WhatsApp übt derzeit scharfe Kritik an Apple: Die neuen Datenschutzvorgaben des Unternehmens führten zu einer Verzerrung des Wettbewerbs, So die Tochter von Facebook. Durch die neue Kennzeichnungspflicht im App Store verschaffe Apple seinem eigenen Messenger iMessage einen unzulässigen Vorteil.

WhatsApp stört sich an einer neuen Vorgabe Apples: Danach müssen Apps, die in Apples App Store wollen, den Kunden mitteilen, welche persönlichen Daten von ihnen gesammelt werden. Dies hat laut Vorgabe Apples in klaren und verständlichen Formulierungen zu erfolgen. Die Vorgabe gilt nicht für bereits im App Store aufgenommene Apps, wohl aber für alle neuen Einreichungen und auch alle Updates bestehender Apps, wodurch WhatsApp umgehend von der neuen Anforderung betroffen ist. Die Frist für die Entwickler, die Anforderung zu erfüllen, endete gestern.

Ein Sprecher von WhatsApp wird nun in Medienberichten mit Kritik an dieser neuen Vorgabe zitiert. Diese führe zu einer Wettbewerbsverzerrung, so der Sprecher des Messengers, der zu Facebook gehört. Denn die neue Vorgabe gelte nicht für Apples eigenen Messengerdienst iMessage, der bereits auf allen iPhones vorinstalliert ist.

WhatsApp schützt die Privatsphäre der Nutzer

Apples Vorgabe führe im weiteren auch dazu, dass Nutzern, die WhatsApp herunterladen, völlig die Maßnahmen entgehen, die WhatsApp ergriffen habe, um die Privatsphäre der Nutzer zu schützen.

Tatsächlich übt Facebook immer wieder Kritik an Apple, auch an iMessage stieß sich der Konzern zuvor schon einmal. Apple habe es versäumt, die Möglichkeit zu schaffen, auch die Nachrichten-App durch eine alternative Anwendung als Standard-Messenger abzulösen. Hier hatte Facebook wenig überraschend seinen eigenen Messenger im Sinn. Auf eine solche Option in iOS wird sich Apple aber wohl nie einlassen.

