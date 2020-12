Überflieger: iPhone 12 erfolgreicher als Rekordmodell iPhone 6?

Das iPhone 12 wird sich wohl ähnlich gut verkaufen, wie vor Jahren das iPhone 6 und iPhone 6 Plus. Kein anderes Modell kam seither an die Verkaufszahlen von 2015 heran, die mit dem iPhone 12 sogar noch übertroffen werden könnten. Für das iPhone 13 sind die Analysten allerdings nicht ganz so optimistisch.

Mit dem iPhone 12 könnte Apple möglicherweise etwas gelingen, das letztmalig vor fünf Jahren geglückt ist, das prognostizieren die Analysten der Investmentbank Wedbush. In einer aktuellen Notiz spricht ihr leitender Analyst Daniel Ives von rund 95 Millionen iPhone 12-Einheiten, die im Dezember-Quartal gefertigt werden könnten, eine Zahl, die auf Informationen aus Apples Lieferkette stammen. Dies würd einem Wachstum der Verkäufe von rund 35% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entsprechen. Orientiert man sich an diesen Verkaufszahlen, könnte Apple rund 240 Millionen Einheiten des iPhone 12-Lineups im kommenden Jahr absetzen, damit hätte Apple einen neuen Rekord aufgestellt. Das letzte ähnlich erfolgreiche iPhone-Modell war das iPhone 6 und iPhone 6 Plus, das Apple im Herbst 2014 vorgestellt hatte.

Es verkaufte sich im darauffolgenden Jahr rund 230 Millionen mal.

250 Millionen verkaufte iPhones im Jahr 2021 insgesamt

Im Jahr 2021 könnte Apple insgesamt mehr als 250 Millionen Einheiten seines iPhones absetzen. Aktuell befinden sich laut Analyst Daniel Ives rund 350 Millionen der insgesamt weltweit knapp einer Milliarde iPhones im sogenannten Update-Fenster, werden also in nächster Zeit vermutlich von ihren Besitzern gegen ein neueres Modell ersetzt.

Kommt 2021 LiDAr für alle neuen iPhones?

Das iPhone 13 könnte Apple indes mit einer verdoppelten Speicherkapazität ausstatten. Weiterhin könnten alle neuen Modelle des iPhone 13 – mutmaßlich wieder vier Varianten – mit dem neuen LiDAR-Scanner ausgestattet werden, der aktuell nur im iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max steckt, glaubt der Analyst.

Vor diesem Hintergrund belassen die Analysten der Bank ihr Kursziel für die Apple-Aktie bei 160 Dollar.

4.1 / 5 ( 22 votes )

Ähnliche Beiträge