Ab heute neu: Beats Flex in Flammenblau und Rauchgrau für 50 Euro

Apple bietet die Beats Flex ab heute in zwei weiteren Farben an: Die Kopfhörer zum kleinen Preis können jetzt auch in Flammenblau und Rauchgrau erworben werden. In Schwarz und Gelb waren sie bisher bereits erhältlich. Die Beats Flex bilden den preisgünstigen Einstieg in die Beats-Familie.

Apple hat seit heute seine günstigen Kopfhörer Beats Flex in zwei neuen Farben im Angebot: Kunden können die Bluetooth-Kopfhörer nun auch in den beiden Farben Flammenblau und Rauchgrau bei Apple erwerben. Die Beats Flex werden zu einem Preis von 49,5 Euro abgegeben, Apple bietet damit seinen Kunden einen preisgünstigen Einstieg in die Familie der kabellosen Kopfhörer.

Die beiden initialen Farben Schwarz und Gelb waren bereits zum Launch der Beats Flex erhältlich gewesen, der Start der beiden neuen Farben erfolgte planmäßig erst im neuen Jahr.

Apples günstige Kopfhörer versprechen lange Laufzeiten und knackigen Klang

Apple wirbt mit einer langen Laufzeit der Beats Flex: Mit einer vollen Ladung sollen sie laut Hersteller eine Musikwiedergabe von bis zu 12 Stunden bieten. Ist der Akku leer, lässt er sich binnen zehn Minuten wieder so weit aufladen, dass der Nutzer weitere 1,5 Stunden Musik wiedergeben kann.

Die Beats Flex bieten laut Apple eine ausgewogene und präzise Stereo-Wiedergabe und einen knackigen Bass. Klar ist aber natürlich: Den Vergleich mit den AirPods oder AirPods Pro halten diese vergleichsweise günstigen Kopfhörer klanglich nicht aus.

Die Beats Flex kommen mit Apples W1-Chip, der bereits in den originalen AirPods und den früheren Beats-Produkten steckte.

