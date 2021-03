Das iPhone 12 verliert vereinzelt an Farbe, bei euch auch?

Das iPhone 12 verliert bei einigen Nutzern offenbar die Farbe, auch oder vielleicht sogar weil es in einem Case aufbewahrt wird. Dieser Effekt ist zwar wohl kein massenhaft auftretendes Problem, doch finden sich inzwischen schon mehrere betroffene Nutzer. Apple hat sich zu dieser Beobachtung noch nicht geäußert. Seid ihr auch von diesem Problem betroffen?

Apples iPhone 12 hat möglicherweise ein Problem mit verblassender Farbe: Anders als das iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max, die ein Gehäuse aus Edelstahl besitzen, setzt Apple beim iPhone 12 und iPhone 12 Mini auf Aluminium als Werkstoff.

Nun berichten verschiedene Nutzer, dass ihr iPhone 12 an Farbe verliert. So beschreibt etwa dieser Erfahrungsbericht, dass die Farbei eines iPhone 12 in der (PRODUCT)RED-Version eine deutlich verblasste Farbe aufweist. Dies sei besonders an den Ecken und insbesondere der Ecke in der Nähe der Kamera zu beobachten. Das bewusste iPhone 12 wurde im November 2020 gekauft, seit diesem Zeitpunkt wurde es dem Kunden nach in einem transparenten iPhone 12-Case aufbewahrt, in dem es nicht mit aggressiven Materialien in Kontakt kommen konnte.

Verliert euer iPhone 12 ebenfalls die Farbe?

Nun haben sich dem Nutzer in den offiziellen Foren von Apple einige andere Kunden angeschlossen.

Ein massenhaft auftretendes Phänomen scheint in diesem Fall indes nicht vorzuliegen, bis jetzt scheinen nur sehr wenige Nutzer hiervon betroffen zu sein. Dennoch an euch die Frage: Hat euer iPhone 12 seit dem Kauf ebenfalls Farbe an den Kanten und Ecken verloren? Teilt eure Eindrücke!

