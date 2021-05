iPhone Fold soll 2023 mit flexiblem Acht-Zoll-Display kommen

Apples erstes faltbares iPhone könnte in gut zweieinhalb Jahren auf den Markt kommen. Bis dahin ist die Technik wohl auch deutlich ausgeliefert als im Moment. 2023 werde Apple dann ein ziemlich großes Modell zum Klappen präsentieren, heißt es aktuell aus Kreisen von Analysten.

Wann kommt das erste faltbare iPhone auf den Markt? In zwei Jahren könnte es so weit sein: Ein erstes iPhone Fold werde Apple im Jahr 2023 präsentieren, das schreibt aktuell der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo, der als gut vernetzt gilt und für seine ausgezeichneten Verbindungen in Richtung Cupertino bekannt ist.

Wie der Analyst in einer zuletzt veröffentlichten Notiz für TF International Securities weiter ausführt, wird Apple 2023 – vermutlich im Herbst – ein iPhone Fold mit einem acht Zoll messendem Display vorstellen. Hierbei werde man auf ein flexibles QHD+-Panel setzen, heißt es weiter.

Faltbare Smartphones werden perspektivisch der neue Trend der Branche

Aktuell werden faltbare Smartphones bereits von Samsung und Huawei sowie einigen weiteren Herstellern angeboten. Die Geräte starteten mit einigen unschönen Anlaufschwierigkeiten und auch wenn die Nachfolgemodelle einige Kinderkrankheiten auskuriert haben, sind es nach wie vor experimentale Prototypen für experimentierfreudige Anwender. Apple werde bei seinem Markteintritt in dieses weitgehend neue Segment zwischen Smartphones, Tablets und Notebooks auf deutlich avanciertere Konstruktionsmerkmale setzen, die auch mehrfache Faltmechanismen in den Geräten ermöglichen werden, so Ming-Chi Kuo. Damit könnte Apple auch mit einem vergleichsweise späten Markteintritt zu einem der größten Gewinner in diesem Segment werden.

Perspektivisch erwartet der Analyst, dass alle großen Hersteller das Segment der Foldables, wie die faltbaren Geräte bereits genannt werden, bedienen werden.

Ähnliche Beiträge