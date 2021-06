Kommt morgen die Apple-Wallet-Alternative der EU?

Die EU arbeitet angeblich an einer Konkurrenz zum Apple-Wallet. In dieser digitalen Brieftasche sollen sich ebenfalls Tickets für Veranstaltungen speichern lassen, vor allem aber sollen die Bürger mit ihm digital diverse Dienstleistungen von Behörden in allen 27 Mitgliedsländern beauftragen können. Schon morgen könnten entsprechende Pläne vorgestellt werden.

Aktuell ist die EU angeblich im Begriff, einen eigenen digitalen Geldbeutel vorzustellen. Diese EU-Wallet könnte bereits morgen von der EU-Kommission offiziell vorgestellt werden – nun, zumindest aber die Pläne für dessen Verwirklichung, werden angeblich mit der Materie vertraute Experten aktuell von britischen Medienberichten zitiert.

Danach werde die EU mit dieser Präsentation den Wünschen der 27 Mitgliedsländer nach einer einheitlichen Lösung nachkommen, die in erster Linie dazu genutzt werden soll, auf digitalem Wege Dienstleistungen von den Behörden zu erhalten.

Kommt morgen die europäische Alternative zur Apple-Wallet?

Die Apple-Wallet speichert nicht nur die Zahlkarten, die zur Nutzung des eigenen Zahlungsdienstes Apple Pay hinterlegt wurden. In der Wallet können auch Tickets für Konzerte, Messen, Flugreisen oder andere Veranstaltungen abgelegt werden. Eben das soll die Wallet der EU auch leisten, vor allem aber soll sie es den Bürgern erlauben, in jedem der 27 Mitgliedsländer digitale Behördenfunktionen wie die Bezahlung von Rechnungen oder die Anmeldung von Fahrzeugen oder Wohnsitzen in Anspruch zu nehmen.

Eine rasche Umsetzung dieser Pläne ist mit Blick auf die übliche Geschwindigkeit von EU-Projekten allerdings mehr als fraglich.

Abseits von iOS gibt es bis jetzt nur die Samsung Pay und Google Pay genannten Zahlungsdienste des Android-Entwicklers und des südkoreanischen Smartphoneherstellers, beide sind allerdings in der Hauptsache eben für die Durchführung von Zahlungen im Einzelhandel ausgelegt.

