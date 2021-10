Apple zur MacBook-Notch. Ein wirklich intelligentes Design

Das neue MacBook Pro kommt tatsächlich mit einer Notch. Diese ist bei vielen Kunden Grund zur Aufregung. Sie finden das neue Displaydesign hässlich und überlegen gar, den Kauf zu verschieben. Apple kann den Ärger überhaupt nicht verstehen, im Gegenteil: Dort findet man die Notch geradezu genial.

Apple hat ein ebenso ikonisches, wie umstrittenes Designmerkmal auf den mac gebracht: Die Notch. Einst mit dem iPhone X eingeführt, wurde sicher über kein äußerliches Merkmal eines Apple-Produkts mehr gestritten und diskutiert. Solche Debatten stehen uns nun ganz ohne Zweifel auch am Mac bevor, denn der Unmut unter einigen Nutzern ist groß.

Etwas hässlicheres habe er noch nie gesehen, äußerte sich etwa ein Käufer in einem Forum, ganz allgemein finden viele Kunden die Notch unansehnlich und überlegen gar, auf einen Kauf zu verzichten. Andere dagegen sind deutlich unaufgeregter oder finden das neue Design sogar gelungen. An diese dürfte sich Apple in Zukunft halten, denn dort sieht man es auch so.

Apple-Manager: Die Notch ist sehr smart

Shruti Haldea, bei Apple zuständig für das Design der Pro-Produkte, spricht in einem Podcastinterview auch über die Notch, die sie natürlich nicht so nennt. Sie findet, Apple habe ein sehr intelligentes Design gewählt, auf diese Weise stünden dem Nutzer am MacBook Pro 16 Zoll auch die vollständigen 16 Zoll vertikal zur Verfügung. Man habe die Menüleiste einfach nach oben gepackt und aus dem Weg geschafft, so Haldea.

Ob die Notch-Hasser sich noch bekehren lassen werden, muss sich zeigen. Derzeit machen Befürworter und Notch-Gegner in etwa die Hälfte der Käufer eines neuen MacBook Pro aus, die sich öffentlich darüber äußern. Wie sieht es mit euch aus?

Ähnliche Beiträge