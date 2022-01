Apple bringt die Beats Fit Pro bald nach Deutschland

Die Beats Fit Pro starten bald in Deutschland. Die Kopfhörer von Apple adressieren eine sportbegeisterte Käufergruppe, kommen mit H1-Chip und langer Laufzeit und kosten 230 Euro. Bis jetzt gibt es sie nur in den USA und China.

Apple bringt seine Beats Fit Pro nun auch nach Deutschland. Die Kopfhörer sind bis jetzt nur in den USA verfügbar, zudem brachte Apple sie auch in China in den Handel. Nun können Kunden die Beats Fit Pro bald auch hier kaufen. Apple hat den Marktstart für den 24. Januar angekündigt und ruft einen Preis von 229,95 Euro auf.

Die Beats Fit Pro sind eine Art sportliche Version der AirPods Pro / AirPods 3, sie kommen mit Apples H1-Chip. Dieser beinhaltet die Unterstützung für „Hey Siri“ und liefert laut Apple eine verbesserte Gesprächsqualität bei Telefonaten im Vergleich zum älteren W1-Chip.

Beats Fit Pro kommen mit bis zu 27 Stunden Akkulaufzeit

Die Beats Fit Pro laufen mit einer Akkuladung laut Hersteller für bis zu 27 Stunden. Das Case lädt sich und die Kopfhörer per USB-C, wie alle neueren Produkte Apples. Apple schreibt zu den Beats Fit Pro weiterhin auf der entsprechenden Produktseite:

Die Beats Fit Pro haben flexible Wingtips, die sich deinem Ohr anpassen und so für einen festen und zugleich komfortablen Sitz sorgen. Die Wingtips kommen in einem universellen Design, das von Profis aller Sportarten umfangreich getestet wurde. So kannst du dich darauf verlassen, dass diese Kopfhörer bei der Arbeit und im Workout immer perfekt sitzen. Dank der Belüftungsöffnungen, die den Druck ausgleichen, kannst du diese In-Ear Kopfhörer den ganzen Tag lang bequem tragen.

Wenig nach dem Start in Deutschland und weiteren europäischen Märkten erfolgt der Start in Japan.

Sind die Beats Fit Pro für euch eine interessante Alternative zu den AirPods Pro?

