WhatsApp bringt Profilfoto am iPhone in die Benachrichtigungen

WhatsApp arbeitet aktuell an der Einführung eines neuen Features in Zusammenhang mit den Benachrichtigungen unter iOS: In Zukunft werden die Profilbilder der eigenen Kontakte bei neuen Nachrichten immer in der Benachrichtigung angezeigt. Einige Nutzer haben die Neuerung bereits erhalten.

WhatsApp arbeitet aktuell daran, ein neues Feature für iOS-Nutzer einzuführen, das andere Messenger und Nachrichtendienste wie Twitter bereits bieten. Es betrifft die Benachrichtigungen unter iOS: In Zukunft wird das Profilfoto eines Kontakts in der Push-Nachricht über eine neue empfangene Nachricht angezeigt. Das Feature zeigte sich bereits in der aktuellen Beta von WhatsApp unter iOS, die Funktion wird für alle Nutzer ab iOS 15 ausgerollt werden.

Neue Funktion wird aktuell noch getestet

Derzeit haben bereits einige wenige Beta-Tester sowie auch vereinzelt Nutzer der regulären Version das Update erhalten. Wann das Feature für alle Nutzer ausgerollt wird, bleibt noch abzuwarten. WhatsApp ist bei der Implementierung neuer Features eher träge, wenn auch aktuell einige neue Funktionen entwickelt werden. So wird in Zukunft unter anderem auch ein sogenanntes Community-Feature eingeführt, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten. Dabei handelt es sich um eine Art Mega-Gruppen.

Eine weitere Neuerung erlaubt es Nutzern in Zukunft, in der Nähe nach Unternehmen mit eigenem WhatsApp-Account zu suchen. Es ist nicht bekannt, wann welche neue Funktion eingeführt wird. Habt ihr die erwähnte Neuerung bereits erhalten? Teilt gern eure Beobachtungen!

