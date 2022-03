macOS Monterey 12.3 Beta 5 für Developer ist auch da

Vorhin hat Apple auch die fünfte Beta von macOS Monterey 12.3 für die registrierten Developer zum Download bereitgestellt. Sie wird auch eine Woche nach der letzten Beta an die Entwickler gegeben, die finale Fassung wird aktuell Mitte des Monats erwartet. Die größte Neuerung des kommenden Updates ist Universal Control am Mac.

Neben iOS 15.4 und iPadOS 15.4 Beta 5 hat Apple gerade eben auch macOS Monterey 12.3 Beta 5 für die registrierten Entwickler zurVerfügung gestellt. Diese Beta 5 folgt ebenfalls eine Woche nach der Verteilung der vorangegangenen Beta.

Um mit der Installation zu beginnen, kann die Aktualisierung wie üblich in den Systemeinstellungen im Bereich Software-Update angestoßen werden. Eine Nutzung auf einer produktiv verwendeten Maschine wird nicht empfohlen.

Das fertige Update dürfte bald für alle Nutzer erscheinen

Die größte Neuerung von macOS Monterey 12.3 ist wohl die Einführung von Universal Control am Mac, das auch am iPad unterstützt wird. Daneben bringt das Update eine Reihe an Fehlerbehebungen und Verbesserungen der Performance und Sicherheit.

Die fertige Aktualisierung auf macOS Monterey 12.3 wird wohl irgendwann im Laufe dieses Monats für alle Nutzer veröffentlicht werden. Ob die jüngste Beta 5 von heute Abend noch nennenswerte Neuerungen enthält, ist fraglich. Fällt euch etwas interessantes an der Beta 5 auf? Sagt uns gern in den Kommentaren unter dem Artikel bescheid.

Ähnliche Beiträge