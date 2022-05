Das ist „o2 Grow“ – Deutschlands erster mitwachsender Mobilfunktarif

Der Sommer steht vor der Tür, man darf wieder raus und dementsprechend verbringt man mehr Zeit abseits des heimischen WLAN-Netzwerks. Will sagen, es braucht ausreichend mobiles Datenvolumen und damit kommen wir zu o2 Grow. Hierbei handelt es sich um einen vollkommen neuen Tarif, den es so noch nicht in Deutschland gab. Denn hier wächst das Datenvolumen mit. Ja, richtig gehört!

o2 Grow

Passend zum 20-jährigen Jubiläum von Telefónica wird mit dem o2 Grow ein vollkommen neuer Tarif angeboten, denn es so noch nie zuvor in Deutschland gab. Wie der Name schon verrät, handelt es sich um einen „mitwachsenden“ Tarif. Was ist damit gemeint? Der Mobilfunkanbieter selbst beschreibt den Tarif als „ersten Mobilfunktarif Deutschlands, der automatisch entlang der zunehmenden Datennutzung mitwächst“. Kurzum, je länger man Kunde bleibt und nicht kündigt, desto mehr Datenvolumen bekommt man.

→ Zu den Details: o2 Grow mit iPhone

Beispielrechnung

Der Tarif o2 Grow bietet direkt bei Vertragsabschluss ein Datenvolumen von 40 GB pro Monat im 5G Netz mitsamt Telefonie- und SMS-Flat in alle deutsche Netze an. Im zweiten Jahr der Vertragslaufzeit kommen 10 GB/ Monat hinzu, ihr habt dann also schon 50 GB pro Monat zur Verfügung. Für jedes weitere Jahr gibt es pro Monat 10 GB Datenvolumen dazu. Wer sogar zwanzig Jahre im gleichen Tarif verbleibt (was wohl nicht der Fall sein dürfte) kommt rechnerisch auf ein monatliches Datenvolumen von 240 GB. Was für Intensivnutzer zudem noch zusätzlich interessant sein dürfte, dieser Vertrag lässt sich mit o2 Connect kombinieren und das kostenfrei. o2 Connect ist im Prinzip nichts anderes als eine Multi-SIM, die sich kostenfrei nutzen lässt – und auch als eSIM für die Apple Watch mit Cellular genutzt werden kann.

Die Tarifdetails:

Damit Ihr die Übersicht verliert, hier noch einmal kompakt alle wichtigen Informationen zum Tarif in der Übersicht:

Netz: o2

40 GB LTE (Bis 300 MBit/s) im ersten Jahr, danach pro Jahr 10 GB mehr

Allnet- und SMS-Flat

EU-Roaming

„o2-Connect“: Auf bis zu zehn Geräten gleichzeitig nutzbar (eignet sich somit auch hervorragend für Familien)

monatliche Grundgebühr liegt bei 29,99 € (zuzüglich Hardware)

Anschlussgebühr: 39,99 € fällt weg, wenn man sich für 24 Monate Mindestlaufzeit und anschließender Kündigungsfrist von 1 Monat entscheidet

Preise und Verfügbarkeit

Der Aktionstarif seit ab Anfang Mai verfügbar, dürfte aber nicht allzu lange vermarktet werden. Wie man indirekt mitteilte, handelt es sich hierbei um einen Aktionstarif. Zum aktuellen Zeitpunkt ist es nicht vorgesehen, den Tarif dauerhaft zu vermarkten. Wer Interesse hat, sollte also nicht zu lange überlegen. Los geht es ab 19,99 € für Bestandskunden, wenn diese wechseln. Für Neukunden, die eine Vertragslaufzeit von 24 Monaten auswählen, liegt der Preis bei 29,99 €.

Als besonderes Highlight wollen wir auf das Angebot mit einem iPhone 13 Pro hinweisen: Dieses bekommt ihr für die Zuzahlung von 1 € für monatlich 54,99 € und sogar ohne Anschlusspreis:

→ o2 Grow mit dem iPhone 13 Pro

Ähnliche Beiträge