WWDC: kommt die Apple-Brille? | wie sozial wird iOS 16? | mehr RAM im iPhone 14? – Apfelplausch 243

Sponsor: iScanner: zum PDF-Workshop für Apfelplausch-Hörer

Wie wird Apple die neue MR-Brille vermarkten? Viele, darunter auch ich, gehen von einem großen Event aus, einer Extra-Keynote. Lukas hat da auch noch einen anderen Ansatz ins Gespräch gebracht. Das ist unter anderem ein Thema der Sendung. Außerdem: iPhone 14-Gerüchte, die Apple Watch mit Kamera und neue Spekulationen zu Features von iOS 16.

Aber zunächst erzählt Lukas ein wenig von seinem Ausflug nach Berlin und wir betätigen uns als Stadthistoriker. Sodann folgt wie üblich eure Post an uns.

Kapitelmarken

00:00:00: Intro und Gelaber

Intro und Gelaber 00:06:20: Hörerpost: Macs für 10 Jahre? | Apples Maps vs. Google Maps | iPods noch im Einsatz?

Hörerpost: Macs für 10 Jahre? | Apples Maps vs. Google Maps | iPods noch im Einsatz? 00:23:30: iPhone-14-Gerüchte der Woche

iPhone-14-Gerüchte der Woche 00:35:30: Positiv: Produktionsprobleme werden weniger

Positiv: Produktionsprobleme werden weniger 00:40:20: Sponsor: iScanner (Zum kostenfreien Download)

Sponsor: iScanner (Zum kostenfreien Download) 00:43:45: Die Apple Brille – Kommt sie doch auf der WWDC?

Die Apple Brille – Kommt sie doch auf der WWDC? 00:54:30: Gerüchte zu iOS 16 und iPadOS 16

Gerüchte zu iOS 16 und iPadOS 16 00:55:20: Patent: Apple Watch mit Kamera

Sponsor ISCANNER

Eine bloße Scanner-App? Nein! Mit iScanner digitalisierst du einen Reisepass, Führerschein, löst Mathematik-Aufgaben, signierst Dokumente, analysierst Bilder mit KI und vieles mehr! Nicht zuletzt ist die OCR-Erkennung phänomenal gut.

Und das Beste: Ihr könnt iScanner aktuell kostenfrei herunterladen und die Premium-Version gratis testen.

→ iScanner: zum kostenfreien Download für Apfelplausch-Hörer

→ zum PDF-Workshop für Apfelplausch-Hörer

Neue Gerüchte zum iPhone 14

Es soll mehr Arbeitsspeicher bekommen, das zumindest geht aus neuen Leaks hervor. Alle vier Modelle sollen dann sechs GB RAM haben. Vier? Vielleicht kommen ja auch fünf neue iPhones, das behauptet ein anderer Leak. Man weiß noch nicht so ganz, was man davon halten soll.

Wie und wann kommt die Apple-Brille?

Wenige Tage vor der Keynote nehmen die Gerüchte um die Brille neuerlich Fahrt und Schwung auf. Läuft auf ihr „realityOS“? Und wann wird sie vorgestellt? Nicht mehr auf der WWDC, vermuten inzwischen einige Beobachter. Wir sprechen über einen möglichen Ansatz für die Markteinführung.

Was kann iOS 16?

iMessage soll mehr wie ein soziales Netzwerk werden. Was eigentlich spannend klingt, hat aber bei Apple leider das Risiko, ein totaler Fehlschlag zu werden, etwas komplett am Kunden vorbei geplantes, das eher stört, als nützt, zumindest fürchte ich das. Wir sprechen noch einmal etwas über mögliche Neuerungen in iOS 16.

Bekommt die Apple Watch eine Kamera?

Ein entsprechendes Patent wurde zuletzt an Apple erteilt. Es beschreibt eine Kamera in der Krone. Das klingt erst einmal nicht schlecht, die Frage ist, ob wir so etwas jemals sehen werden. Damit darf ich euch wie üblich viel Spaß beim Hören wünschen.

Apfelplausch hören

Apfelplausch unterstützen

Als Hörerpost Plausch sein?

…dann schreibt uns eure Fragen, Anmerkungen, Ideen und Erfahrungen an folgende Adressen:

Ähnliche Beiträge