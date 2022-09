So schaut ihr heute Abend die Keynote

In wenigen Stunden startet das Apple-Event und wir wissen, was wir erwarten. Die Veranstaltung findet erstmals seit Corona wieder auch physisch statt, wird aber natürlich auch per Livestream übertragen und das auf den verschiedenen bekannten Wegen.

Apple wird heute Abend ab 19:00 Uhr die September-Keynote abhalten. Diese Veranstaltung kehrt in die physische Form zurück, nachdem man das kaum noch erwartet hatte. Apple wird aber natürlich auch den Livestream übertragen, wie es aus den letzten Jahren bekannt ist.

Zusehen könnt ihr einerseits über Apples Webseite. Erforderlich ist ein halbwegs aktueller Safari auf Mac oder iPhone oder unter Windows Microsoft Edge.

Auch ein Livestream per YouTube und am Apple TV

Darüber hinaus wird es die keynote wie üblich auch auf YouTube zu sehen geben. Dort werden Apple-Events ebenfalls schon seit Jahren übertragen.

Ferner könnt ihr die ganze Sache auch am Apple TV verfolgen, wo der Stream meist recht knapp vor Start der Keynote auftaucht.

Die Apple TV-App bietet den Livestream ebenfalls und zwar an den meisten Smart TV-Modellen wie etwa von Samsung, Sony oder LG. Wir berichten ebenfalls per Liveticker und in unserer Berichterstattung von den Neuvorstellungen.

