Siri schneller ansprechen: Apple will Aktivierung verkürzen

Apple will die Aktivierung von Siri kürzer gestalten. Statt „Hey Siri“ soll die Sprachassistentin in Zukunft nur noch auf ihren Namen hören. Bis es so weit ist, wird es allerdings noch eine Weile dauern. Was würdet ihr von dieser Änderung halten?

Apple will offenbar an der Aktivierung von Siri arbeiten. Bis jetzt muss der Nutzer „Hey Siri“ sagen, um die Sprachassistentin auf sich aufmerksam zu machen. Das soll in Zukunft schneller gehen: Nur den Namen der Assistentin sagen, dann soll sie zuhören, so zuletzt Mark Gurman von Bloomberg unter Berufung auf Quellen bei Apple, die mit der Materie vertraut sind.

Diese Neuerung sei allerdings alles andere als leicht zu implementieren.

Änderung in Aktivierung kommt wohl erst in einiger Zeit

Es sei eine große Herausforderung, bei dieser Änderung zu vermeiden, dass Siri sich in falschem Kontext einschaltet und zu gewährleisten, dass die Nutzererfahrung positiv bleibt, so Gurman. Daher sei nicht in nächster Zeit mit der Neuerung zu rechnen.

Möglich sei es zwar, dass diese bereits im kommenden Jahr eingeführt werde, allerdings sei eher mit einem Start im Jahr 2024 zu rechnen.

Siri wird in Bälde am Apple Tv verbessert: Unter tvOS 16.2 wird die Sprachassistentin die Stimmen von bis zu sechs Personen im Haushalt auseinanderhalten können. In einer früheren Meldung hatten wir zudem über eine etwas überarbeitete Darstellung von Siri auf dem Apple TV berichtet.

