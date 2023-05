Stolze Leistung: Apple schlägt trotz mauer Nachfrage mehr iPhones los

Es ist eine beachtliche Leistung, wenn ein Unternehmen in einem schrumpfenden Markt bei schlechter Konsumstimmung die eigenen Marktanteile dennoch steigern kann. Genau dies ist Apple vor kurzem mit dem iPhone gelungen. Der US-Smartphonemarkt ist derzeit schwach, das iPhone aber ganz und gar nicht.

Von Apples Marketing kann man halten, was man möchte, das iPhone wird dem Konzern aus Cupertino nach wie vor aus den Händen gerissen, wie geschnitten Brot. Wie erfolgreich Apple seine Smartphones trotz schwieriger Rahmenbedingungen weiter unter die Leute bringt, verdeutlichen nicht nur Apples Quartalszahlen, sondern auch unabhängige Studien. So ergibt die Einschätzung der Marktforscher von Counterpoint Research zuletzt, dass Apples Marktanteil des iPhone in den USA im ersten Quartal 2023 von 49% auf 51% im Vergleich zum Vorjahresquartal bestiegen ist. Was für sich genommen schon eine Leistung ist, wird mit Blick auf den Gesamtmarkt noch bemerkenswerter.

Gesamtmarkt schrumpft, iPhone legt zu

Denn in den USA gingen die Verkäufe zuletzt deutlich zurück. In Q1 2023 wurden an die Händler rund 17% weniger Geräte als im Vorjahreszeitraum ausgeliefert. Dafür hat Counterpoint zwei Gründe ausgemacht: Ein noch Corona-bedingt ausgesprochen starkes Anfangsquartal 2022 und eine Einkaufsstrategie im Weihnachtsquartal, die von einer zu optimistischen Einschätzung der Nachfrage geleitet war.

Noch immer wechselten Nutzer von Android zum iPhone, zumindest in den USA, so die Zahlen von Counterpoint. Bekanntlich ist dies ein typisch amerikanisches Phänomen, in den Märkten Europas zeigt sich ein vollkommen anderes Bild.