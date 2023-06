iOS 17: Kommt Sideloading noch in Europa?

Lange wurde über Sideloading ab iOS 17 spekuliert, also die Möglichkeit, Apps auch von außerhalb des App Stores zu laden. Dann wurde iOS 17 vorgestellt, doch von Sideloading kein Wort. Ein Apple-Manager hat nun aber vage Andeutungen gemacht.

Seit Jahren fordern Entwickler und Politiker eine Öffnung des Apple App Stores für sogenanntes Sideloading: also die Möglichkeit, Apps von außerhalb des Stores auf dem iPhone zu installieren. Apple hat diese Forderung bislang stets abgewehrt und sich auf die Sicherheit der Nutzer berufen – doch das könnte sich nun ändern.

Mit iOS 17 wurde die lange erwartete Öffnung des App Stores nicht umgesetzt. Doch Apple scheint weiter an dem Vorhaben zu arbeiten, wie eine Äußerung von Apples VP für Softwareentwicklung Craig Federighi nahelegt. Er betonte während eines Tech-Talks, dass Apple weiterhin für eine Zusammenarbeit mit der EU sorgen werde, die deren Vorgaben entspreche. Dabei geht es um den neuen Digital Markets Act, der Unternehmen dazu verpflichtet, ihren App-Store für Sideloading zu öffnen.

Apple didn't mention app sideloading at #WWDC23, except for when @gruber explicitly asked Craig Federighi about it during The Talk Show.

