Auch mit Action-Button: Wird das iPhone SE 4 wirklich ein großes Update?

Apples iPhone SE 4 wird angeblich ein sehr großes Update, das behauptet ein Leaker, der in der Vergangenheit schon gute Tipps hatte. Seine neueste Prognose wirkt aber ein wenig abenteuerlich.

Seit der Einführung des aktuellen Modells ist es um das iPhone SE ruhiger geworden. Das kompakte Smartphone konnte die Erwartungen der Verbraucher nicht erfüllen und seine Zukunft scheint ungewiss. Doch nun gibt es neue Spekulationen über ein möglicherweise überarbeitetes iPhone SE, die jedoch mit Skepsis betrachtet werden sollten.

Laut dem bekannten Leaker Unknownz21 soll das iPhone SE 4 mit einigen High-End-Funktionen ausgestattet werden, darunter ein Action-Button, der zunächst wohl exklusiv dem iPhone 15 Pro vorbehalten ist. Dieser Button würde verschiedene Aktionen mittels Hardware-Steuerung ermöglichen.

Zudem ist die Rede von der Integration von Face ID, da das bisherige Modell noch den veralteten Home-Button verwendet. Auch der Anschluss soll angeblich auf USB-C umgestellt werden, was in Anbetracht der aktuellen Entwicklungen wenig überraschend wäre.

More about the SE 4 – planned features and design changes:

– Design based on iPhone 14

– Face ID

– USB-C

– Action button 👀

– Only one rear camera

— Unknownz21 🌈 (@URedditor) August 13, 2023