iPhone 15-Start: Lieferung teils erst im November, wie ist es bei euch?

In diesem Jahr gestalteten sich der Start der Vorbestellungen für das iPhone außergewöhnlich schwierig. Der Apple Store wurde von einer regelrechten Flut an Zugriffen überwältigt und konnte dem Andrang kaum standhalten. Selbst nach einer kurzen Unterbrechung kurz nach 14:00 Uhr brach der Store erneut zusammen und konnte die vielen Anfragen kaum bewältigen. Viele Kunden waren daher nicht in der Lage, ihre Geräte in den Warenkorb zu legen oder sogar bis zur Zahlung vorzudringen. Sogar eine halbe Stunde nach dem Start der Vorbestellungen gab es noch Unregelmäßigkeiten.

Darüber hinaus sind die Liefertermine in diesem Jahr deutlich länger als in den Vorjahren, und dies hat nichts mit künstlicher Verknappung zu tun. Die Informationen aus der Lieferkette zeigen eindeutig, dass Apple größere Bestellkontingente aufgegeben hat.

Lieferung teils erst im November

Nur wenige Kunden, die in den ersten Minuten eine Bestellung aufgeben konnten, erhielten noch einen Liefertermin am 22. September für das iPhone 15 Pro, doch die meisten mussten sich bis in den Oktober gedulden.

Aktuell erhalten Kunden, die sich für die Version mit einem TB Speicher entscheiden, ihre Geräte voraussichtlich in der ersten Oktoberwoche. Beim iPhone 15 Pro Max hingegen liegen die Lieferzeiten für die meisten Konfigurationen ab dem 9. November. Es besteht natürlich die Möglichkeit, dass sich dieser Termin noch ändern wird, jedoch sollte man nicht darauf hoffen.

Die Standardmodelle des iPhone 15 sind etwas leichter erhältlich. Nur bei den Einsteigerkonfigurationen mit 128 GB Speicher gibt es Lieferungen ab Anfang Oktober. Wer den Speicher aufstockt, kann sein Gerät bereits nächsten Freitag erhalten, auch wenn es erst jetzt bestellt wird. Das iPhone 15 Plus ist ebenfalls ohne lange Lieferzeiten erhältlich.