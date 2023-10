iOS 17.1: An diesem Tag kommt das Update

Das kommende Update auf iOS 17.1 befindet sich derzeit in der Beta-Phase und wurde kürzlich in der dritten Version an Entwickler verteilt. Es gibt nun Informationen darüber, wann das Update voraussichtlich für alle Nutzer verfügbar sein wird – dank einer Veröffentlichung der französischen Regulierungsbehörden.

Normalerweise werden keine festen Termine für kleinere Zwischenupdates genannt, jedoch wurde im Fall von iOS 17.1 ein konkreter Veröffentlichungstermin genannt. Laut der französischen Agentur ANFR wird Apple voraussichtlich am 24. Oktober das Update auf iOS 17.1 für alle Nutzer freigeben.

Update soll Probleme angebliche Verletzungen der französischen Grenzwerte korrigieren

Der Hintergrund dieser Ankündigung liegt in den Bestimmungen der französischen Regulierungsbehörde, die die Sendeleistung des älteren iPhone 12 begrenzt. Es wurde festgestellt, dass die Strahlungsleistung des Geräts in Frankreich bestimmte Grenzwerte überschreitet. Die Reaktion der Behörden auf diesen Umstand erfolgte jedoch recht spät.

Es ist interessant zu erwähnen, dass der 24. Oktober auf einen Dienstag fällt, während Apple Updates in der Vergangenheit oft an einem Montag veröffentlicht hat. Es bleibt abzuwarten, ob sich Apple diesmal für einen neuen Ansatz entschieden hat. In jedem Fall sind die Nutzer gespannt auf die neuen Funktionen und Verbesserungen, die das iOS 17.1 Update mit sich bringen wird.