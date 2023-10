iPad Mini: ProMotion auch in Neuauflage nicht zu erwarten

Apples iPad Mini wird zwar womöglich demnächst ein Update erhalten, 120 Hz werden Nutzer darin aber wohl vergeblich suchen. ProMotion bleibt damit nach wie vor den Spitzenmodellen vorbehalten.

Es wird erwartet, dass das kommende iPad mini in seiner nächsten Neuauflage nur geringfügige Verbesserungen aufweisen wird, darunter ein möglicherweise neuer Chip und leicht verbesserte Kameras. Es scheint jedoch unwahrscheinlich zu sein, dass ein 120 Hz-Display Teil des Updates sein wird, obwohl kurzzeitig entsprechende Gerüchte im Umlauf waren. Die Spekulationen haben sich inzwischen abgeschwächt und deuten eher auf ein bescheidenes Upgrade für das neue iPad mini hin.

Ein Leaker, der in der Vergangenheit für zuverlässige Ausblicke bekannt war, geht in einem neuen Leak davon aus, dass kein ProMotion im iPad Mini 7 vorhanden sein wird.

iPad mini 7 still doesn't have 120Hz, supposedly only the AP changed from iPad mini 6…

I wonder if the jelly scrolling issue still exists? 🥲 I'm curious.

— Revegnus (@Tech_Reve) October 10, 2023