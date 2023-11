Apple führt Tap to Pay nun auch in Frankreich ein

Apple führt die Erweiterung für Apple Pay Tap to Pay nun auch in Frankreich ein. Mit diesem Dienst können Händler Zahlungen annehmen, indem sie ein iPhone verwenden. Der Dienst wurde Anfang 2022 in den USA erstmals eingeführt.

Apple bringt seine Erweiterung Tap to Pay jetzt auch nach Frankreich, das hat das Unternehmen nun angekündigt. Damit ist der Dienst, der eine Erweiterung von Apple Pay darstellt, in unserer direkten Nachbarschaft angekündigt. Man freue sich, Händlern und Kunden in Frankreich den einfachen und komfortablen Zahlungsdienst in ganz Frankreich anbieten zu können, erklärte Apple in der entsprechenden Mitteilung.

< 90T der Karten in Frankreich werden unterstützt

Tap to Pay wird von rund 90% der Debit- und Kreditkarten in Frankreich unterstützt, heißt es. Zu den Banken und Zahlungdsdienstleistern, die Tap to Pay unterstützen, gehören BPCE (Banques Populaires, Caisses d’Epargne, Payplug) sowie Adyen, myPOS, Revolut, SumUp, Viva Wallet und Worldline.

Mit Tap to Pay kann ein Händler Zahlungen annehmen, indem er ein iPhone verwendet. Erforderlich ist ein iPhone XS oder höher. Der Dienst wurde im Februar 2022 in den USA eingeführt und ist seitdem in einigen weiteren Ländern und Regionen an den Start gegangen. Wann die Funktion auch in Deutschland starten könnte, ist weiterhin ungewiss. Hier muss Apple sich auch mit den Erfordernissen einer Rechnungslegung auseinandersetzen, die das Finanzamt aufgestellt hat.