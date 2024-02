Apple veröffentlicht iOS 17.4 und iPadOS 17.4 Public Beta für freiwillige Tester

Apple hat iOS 17.4 und iPadOS 17.4 Public Beta 3 für alle freiwilligen Tester veröffentlicht. Die neuen Testversionen folgen kurz auf die Verteilung der entsprechenden Beta an die Entwickler. Das kommende Update bringt auf dem iPhone die Öffnung von App Store, Browser und NFC in Europa.

Apple hat am heutigen Abend iOS 17.4 und iPadOS 17.4 Public Beta 3 für die freiwilligen Tester zum Download zur Verfügung gestellt. Die neue Testversion folgt kurz auf die Verteilung der entsprechenden Beta an die registrierten Entwickler.

Um die neue Beta laden und installieren zu können, muss der Bezug von Betas in den Einstellungen unter Allgemein > Software-Update aktiviert sein.

iOS 17.4 öffnet den App Store in Europa

Mit iOS 17.4 wird der App Store geöffnet und es werden alternative App-Shops erlaubt, ebenso auch die Nutzung anderer Browserengines. Die NFC-Schnittstelle wird ebenso geöffnet und kann von Drittdiensten für Zahlungen genutzt werden.

All diese Neuerungen kommen aber nur am iPhone und nur in Europa. Darüber hinaus wird das Update neue Emojis einführen. Auch wird es in Zukunft Transkripts für Podcast-Episoden in der Apple-eigenen Podcasts-App geben.

iOS 17.4 und iPadOS 17.4 werden bis zum 07. März für alle Nutzer als finale Version erwartet.

Wie läuft die neue Beta auf euren Geräten? Notiert eure Eindrücke gern in den Kommentaren unter dem Artikel.