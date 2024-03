iPad Air: Landscape-Kamera fürs neue Modell wahrscheinlich

Es zeichnet sich ab, dass das neue iPad Air eine querformatige Kamera erhalten wird, so wie es schon beim Basismodell des iPads eingeführt wurde. Man erwartet, dass Apple diese Designanpassung auch beim iPad Pro Modelljahr 2024 anwenden wird, was die Angleichung der Kameraausrichtung innerhalb des iPad-Sortiments weiter vorantreibt.

Laut Informationen des als verhältnismäßig präzisen Apple-Propheten bekannten Leakers InstantDigital, der seine Prognosen zuletzt über chinesische Social-Media-Kanäle teilte, wird diese Neuerung beim kommenden iPad Air zu finden sein. Allerdings ist anzumerken, dass auch er mit seinen Vorhersagen nicht immer ins Schwarze trifft.

Apple plant anscheinend, das 2024 erscheinende iPad Pro ebenfalls mit einer querformatigen Kamera zu versehen. Auf diese Änderung weisen aktuelle Beta-Versionen von iPadOS hin. In diesen wird erkennbar, dass während der Einrichtung von Face ID das iPad in Querlage gehalten werden soll, damit die Kamera oben in der Mitte ausgerichtet ist. Nach Abschluss der Konfiguration kann Face ID dann sowohl im Hoch- als auch im Querformat verwendet werden.

Neues iPad Air und iPad Pro dürften bald kommen

Ein konkretes Veröffentlichungsdatum für die neuen Modelle des iPad Air ist noch ungewiss. Aber man rechnet damit, dass das iPad Pro schon bald ein Update bekommen wird und erstmals mit einem OLED-Display ausgestattet sein könnte.

Berichten zufolge wird das nächste iPad Air in einer neuen Größe mit einem 12,9-Zoll-Display erhältlich sein. Apple scheint damit auf Kunden abzuzielen, die an größeren Bildschirmen interessiert sind, ohne dabei den höheren Preis der Pro-Varianten in Kauf nehmen zu müssen.