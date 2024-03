Update fürs Update: iOS 17.4.1 und iPadOS 17.4.1 rollen in überarbeiteter Fassung aus

Apple hat neue Versionen von iOS und iPadOS 17.4.1 für alle Nutzer veröffentlicht, die den Anwendern angeboten wird, die das letzte Update noch nicht installiert haben. Diese neuen Fassungen waren bereits am gestrigen Abend bereitgestellt worden. Wer die Aktualisierung bereits in der ursprünglichen Version eingespielt hat, kann die überarbeitete Fassung nur per Mac oder PC einspielen.

Apple h at eine modifizierte Version von iOS 17.4.1 und iPadOS 17.4.1 bereitgestellt. Diese Version der zuletzt für alle Nutzer veröffentlichten Updates rollt bereits seit gestern Abend an Nutzer aus. Sie wird allerdings nur auf den Geräten zum Download angeboten, die das letzte Update noch nicht installiert hatten.

Minimale Änderungen unbekannter Natur in überarbeiteter Fassung

Die neue Fassung trägt die leicht geänderte Build-Nummer 21E237. Die ursprüngliche Version von iOS 17.4.1 und iPadOS 17.4.1 war mit der Build-Nummer 21E236 an die Nutzer ausgeliefert worden.

Es ist nicht klar, welcher Art die Änderungen sind, die Apple zwischenzeitlich vorgenommen hat. Offenbar werden sie aber nicht als so bedeutend eingeschätzt, dass ein neuerliches Update für alle Nutzer als nötig erachtet wird. Daher wird die überarbeitete Fassung derzeit auch nur Nutzern angeboten, die das Update noch nicht geladen und installiert hatten.

Wer die neue Fassung dennoch unbedingt haben möchte, dem bleibt nur der Weg, über den Finder oder unter Windows die iTunes-App die neueste Version zu laden.

iOS 17.4.1 und iPadOS 17.4.1 hatten zwei Sicherheitslücken beseitigt, zudem war am iPad ein Problem behoben worden, das das Scannen von QR-Codes verhindern konnte. Allerdings erreichen uns auch nach dem Update weiterhin Problemberichte in Zusammenhang mit iOS 17, etwa in Bezug auf CarPlay.