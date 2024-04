Auch macOS Sonoma 14.5 Beta 1 für Entwickler ist da

Zum Hauptinhalt springenZur Werkzeugleiste springen

Auch macOS Sonoma 14.5 Beta 1 für Developer ist da

Apple hat heute Abend auch macOS Sonoma 14.5 Beta 1 für alle registrierten Entwickler bereitgestellt. Die neue Testversion kann damit ab sofort geladen und installiert werden. macOS Sonoma 14.5 folgt einige Wochen auf die Veröffentlichung von macOS Sonoma 14.4 für alle Nutzer und kurz auf die Verteilung eines nachgeschobenen Patchs.

Apple hat am heutigen Abend auch macOS Sonoma 14.5 Beta 1 für alle Developer zur Verfügung gestellt. Die neue Testversion kann damit ab sofort geladen und installiert werden. Der Download kann wie üblich in den Systemeinstellungen im Bereich Allgemein > Software-Update angestoßen werden.

Um die Beta von macOS Sonoma 14.5 laden und installieren zu können, muss der Bezug von Betas in den Einstellungen aktiviert sein.

Noch keine Infos über Neuerungen in neuer Beta

Derzeit ist noch nichts darüber bekannt, welcher Art die Neuerungen und Änderungen sein werden, die Bestandteil von macOS Sonoma 14.5 sein werden. Apple dürfte sich darüber hinaus wie üblich um die allgemeine Verbesserung von Performance, Sicherheit und Stabilität von macOS Sonoma kümmern.

Das finale Update von macOS Sonoma 14.5 wird in einigen Wochen für alle Nutzer erwartet, Apple könnte die Aktualisierung noch vor der bereits angekündigten WWDC 2024 zum Download zur Verfügung stellen.

Wie läuft die neue Beta auf euren Macs? Berichtet gern von euren Eindrücken und Beobachtungen in den Kommentaren unter dem Artikel.

