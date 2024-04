iPhone-Displays der nächsten Generation sollen weniger reflektieren und noch kratzfester sein

In Zukunft könnte das Display des iPhones eine erhebliche Verbesserung in Sachen Widerstandsfähigkeit erfahren. Berichten aus Zuliefererkreisen zufolge plant Apple, die Anfälligkeit für Kratzer deutlich zu minimieren und gleichzeitig die Minderung von Reflexionen auf dem Bildschirm voranzutreiben. Diese Verbesserungen sollen durch eine innovative Beschichtung erreicht werden, die das Unternehmen für eine stattliche Summe von mehreren Milliarden Dollar erworben haben soll.

Fortschritte bei der Displaytechnologie im iPhone

Die Informationen stammen von einem Leaker, bekannt als InstantDigital, der auf chinesischen Social-Media-Plattformen aktiv ist und bereits in der Vergangenheit mit genauen Vorhersagen zu neuen Apple-Produkten aufgefallen ist. Dieser behauptete zuletzt, dass Apple sich auf eine Weiterentwicklung der Displayeigenschaften konzentriert, wobei speziell die Verbesserung der Kratzfestigkeit und eine deutliche Reduzierung von Reflexionen im Vordergrund stehen sollen.

Nicht mehr rechtzeitig für das iPhone 16

Weiterhin wird in dem Leak behauptet, dass Apple umfangreiche Investitionen getätigt hat, um Anlagen zur Anbringung der besagten Beschichtung in Japan zu erwerben und in Betrieb zu nehmen. Die Verteilung der Spezifikationen über diese technologische Neuerung an weitere Partner in der Lieferkette soll jedoch erst kürzlich erfolgt sein, was darauf schließen lässt, dass das iPhone 16 voraussichtlich noch nicht mit dieser fortschrittlichen Technik ausgestattet sein wird, da dessen Massenproduktion in Kürze anlaufen wird.

Diese neuartige Displaybeschichtung könnte ähnliche Eigenschaften wie das Gorilla Glass Armor aufweisen, welches erstmalig in den neuesten Galaxy-Top-Modellen Anfang des Jahres eingeführt wurde. Dieses Glas verspricht nach Angaben des Herstellers eine um 75% verminderte Reflexion und eine verbesserte Kratzfestigkeit. Diese Entwicklung stellt eine der bedeutendsten Neuerungen im Bereich des Smartphone-Displayglases seit langem dar.