Noch dünner und leichter: Apple will iPhone, iPad und Mac weiter verflachen

Das neue iPad Pro markierte nur den Beginn: In den kommenden Generationen plant Apple, alle seine Produkte noch dünner und leichter zu gestalten. Dies wirft jedoch Fragen zur Auswirkung auf die Akkulaufzeit auf.

Apple präsentierte das neue iPad Pro als das dünnste Gerät, das das Unternehmen je hergestellt hat. Es ist in der Tat bemerkenswert schlank. Aber bei diesem Modell wird es nicht bleiben—Apple scheint vor zu haben, einen allgemeinen Trend zu sehr dünnen Produkten zu etablieren, berichtet Mark Gurman von Bloomberg.

Schlankheitskur für iPhone und Apple Watch

In seinem neuesten Newsletter bestätigt Gurman frühere Berichte, unter anderem von the Information, dass Apple an einem extrem dünnen iPhone arbeitet, das Teil der iPhone-17-Reihe sein soll und erst in etwa anderthalb Jahren erscheinen wird. Auch andere Produkte, wie die Apple Watch, sollen neu gestaltet und wesentlich dünner werden.

Apple plant, dass iPhone, Apple Watch, iPad und auch das MacBook Pro zukünftig die dünnsten Geräte ihrer Kategorie sein werden. Dies würde einen Trend umkehren, der seit der Einführung des MacBook Pro 2021 zu beobachten ist: Die Geräte wurden wuchtiger und kantiger, um mehr an professionelle Workstations zu erinnern, während ältere Modelle trotz ihrer schlankeren Bauweise weniger leistungsstark waren.

Was die Rückkehr zu besonders flachen Geräten für die Leistung und insbesondere die Akkulaufzeit bedeuten wird, bleibt abzuwarten. Es besteht jedoch Skepsis, da Apple in der Vergangenheit bereits versucht hat, extreme Schlankheit über andere Eigenschaften zu stellen, was zu Geräten führte, die in der Praxis weniger funktional waren.