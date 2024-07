Ab 2025: MacBooks sollen neue Kameras bekommen

Apple plant offenbar, die Kameras in zukünftigen MacBooks zu verbessern. Ab den Modellen mit M5-Chip soll ein neuer Zulieferer für Kompaktkameramodule zum Einsatz kommen. Welche konkreten Verbesserungen sich für die Nutzer ergeben, ist jedoch noch nicht vollständig klar.

Der Analyst Ming-Chi Kuo berichtet, dass Apple Änderungen bei den Kameras seiner MacBooks plant. Der Zulieferer für die Kompaktkameramodule (CCM) soll gewechselt werden. Kuo von TF International Securities führt in einer Einschätzung dazu aus, dass Apple zukünftig vermutlich auf Module von Sunny Optical setzen wird, einem chinesischen Unternehmen, das die optischen Linsen für die neuen Kameras wahrscheinlich in Vietnam in Serie produzieren wird.

Kompaktere Kameramodule für den Mac

Derzeit bezieht Apple die Kameras für seine Macs von LG InnoTek und Sharp. Sunny Optical scheint jedoch als einziger Lieferant in der Lage zu sein, Sensoren und Objektive in einem Paket zu liefern, was die Packungsdichte erhöht und Vorteile bietet.

Sollten die neuen Module gut funktionieren, könnten sie auch in zukünftigen iPhone-Generationen verwendet werden, so der Analyst.

Es ist jedoch noch unklar, inwieweit die Leistung der Kameras verändert wird. Während eine verbesserte Kameraleistung erwartet wird, könnte für Apple zunächst der Vorteil einer effizienteren Fertigung im Vordergrund stehen.

Die neuen Module sollen in MacBooks ab dem M5-Chip zum Einsatz kommen, diese Modelle werden voraussichtlich ab kommendem Jahr erwartet. Zuvor wird jedoch noch eine Generation mit M4-Chip vorgestellt.