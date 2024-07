Wie Slim wird das iPhone 17? | wird Apple TV+ wie Netflix? | wird SearchGPT zu Googles Totengräber? – Apfelplausch 351

Wird Apple nach Jahren wieder ein neues iPhone-Modell einführen? Die Spekulationen deuten zumindest ganz in diese Richtung. Aber was ist zu halten von dem mutmaßlichen iPhone Slim, über das aktuell so viel spekuliert wird?

Willkommen zur Apfelplausch-Episode 351.

Guten Abend liebe treue Hörer des Apfelplausch. Unsere aktuelle Folge ist bereits seit gestern Abend online, wir wollen denjenigen, die uns über unsere App hören, aber noch kurz bescheid sagen. Diesmal hat es mit unserem ungewöhnlichen Erscheinungstermin durchaus etwas Positives auf sich, aber dazu mehr in der Sendung.

Zunächst aber beginnen wir natürlich wieder mit ein wenig Post von euch.

Was halten wir vom iPhone 17 Slim?

Ein neues iPhone wird derzeit in der Gerüchteküche diskutiert, das iPhone 17 Slim, das erst übernächsten Herbst starten soll, wäre wohl demnach so eine Art neues iPhone 17 Plus – in teuer – dafür ein bisschen stylisher. Wir sprechen über die Chancen Apples, mit dieser Idee neue Käuferschichten zu erschließen.

Wird Apple TV+ bald wie Netflix?

Werbung auf Apple TV+ soll kommen, dazu die Produktionen günstiger werden, der Katalog mit Lizenzinhalten aufgebessert werden. Vieles davon erinnert an Netflix. Nicht alles davon ist schlecht, einiges aber schon. Wir sprechen über Apples Wunsch, mit Streaming endlich Geld verdienen zu wollen.

Kommt der Google-Killer?

Das ist die Frage, die sich viele angesichts des Starts von SearchGPT stellen, der neuen Suchmaschine von OpenAI, die auf ChatGPT aufbaut.

Wir ordnen ein wenig ein und denken: So schnell macht niemand Google platt.

Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören!

00:00:00: Intro und Hörerpost zu Spotify vs. Apple

Intro und Hörerpost zu Spotify vs. Apple 00:10:50: iPhone 17 Slim: Ein superdünnes und superteures Phone?

iPhone 17 Slim: Ein superdünnes und superteures Phone? 00:25:20: Apple Intelligence: verspätet sich

Apple Intelligence: verspätet sich 00:37:00: Apple TV+ vor großem Umbruch?

