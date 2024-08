iPhone 16: Marktstart in Südkorea könnte vorgezogen werden

Das iPhone 16 könnte in Südkorea früher auf den Markt kommen als in den Vorjahren. Grund dafür sind offenbar die anhaltend schwachen iPhone-Verkäufe in China.

Apple bringt seine neuen iPhone-Modelle normalerweise im September heraus. In diesem Jahr könnte es jedoch eine Ausnahme geben: Laut südkoreanischen Zeitungsberichten plant Apple, das iPhone 16 in Südkorea möglicherweise früher als üblich auf den Markt zu bringen.

Damit würde Apple eine langjährige Tradition brechen, denn seit der Einführung des iPhone 3GS gehörte Südkorea nicht zu den Ländern, in denen die neuen Modelle zuerst erscheinen.

Schwächelnde Verkäufe in China könnten die Entscheidung beeinflussen

Der Schritt könnte durch die anhaltend schwachen iPhone-Verkäufe in China motiviert sein. Die Nachfrage nach iPhones ist in Südkorea hingegen konstant hoch, obwohl das Land strenge Anforderungen an die Einführung neuer elektronischer Geräte stellt.

Da Apple im wichtigen chinesischen Markt nicht mehr zu den fünf erfolgreichsten Smartphoneherstellern gehört, wächst der Druck, neue Absatzmärkte früher zu erschließen. Die iPhone 16-Reihe wird für die erste Hälfte des Septembers erwartet. Ein möglicher Termin für die Keynote ist der 10. September.