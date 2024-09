Auch auf Deutsch: Apple Intelligence lernt 2025 mehr Sprachen

Apple Intelligence soll perspektivisch in deutlich mehr Sprachen als nur Englisch verfügbar sein. 2025 bereits ist auch Deutsch an der Reihe, allerdings muss vorher noch eine Einigung mit der EU her.

Apple plant, seine KI-Technologie “Apple Intelligence” im Jahr 2025 in deutlich mehr Sprachen, darunter auch Deutsch, verfügbar zu machen. Diese Erweiterung war offenbar schon länger geplant, doch die Ankündigungen auf der jüngsten iPhone-Keynote hatten den Eindruck erweckt, dass nur wenige zusätzliche Sprachen unterstützt werden würden. Ursprünglich wurden nur Japanisch, Chinesisch, Spanisch und Französisch für den Start angekündigt, was bei Nutzern in anderen Ländern für Enttäuschung sorgte.

Nun hat Apple über TechCrunch bestätigt, dass auch Deutsch, Italienisch, Koreanisch, Portugiesisch und Vietnamesisch 2025 hinzukommen werden. Ein genauer Zeitpunkt wurde jedoch nicht genannt, sodass die Einführung bis Sommer oder Herbst dauern könnte. Zunächst wird Apple Intelligence im Dezember um weitere englische Lokalisierungen, etwa für Australien, Großbritannien und Südafrika, erweitert.

iPhone-Verkäufe leiden unter fehlender KI-Unterstützung

Apple steht unter Druck, da die iPhone 16-Verkäufe schwächer anlaufen als erwartet. Viele Verbraucher warten offenbar darauf, dass die neuen KI-Funktionen verfügbar werden. Zudem gibt es weiterhin Streit mit der EU, die derzeit die Einführung von Apple Intelligence in der Region blockiert. Während die KI-Funktionen bereits auf dem Mac genutzt werden können, arbeitet Apple weiterhin an einer Lösung mit der EU-Kommission, um Apple Intelligence auch auf das iPhone in Europa zu bringen. Es wird erwartet, dass Apple dies nach Abschluss der Lokalisierungen für die wichtigsten europäischen Sprachen priorisieren wird, um den Absatz in dieser wirtschaftlich wichtigen Region zu unterstützen.