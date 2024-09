iOS 18.1 und macOS 15.1 Beta 5 und weitere Testfassungen für Entwickler sind da

Apple hat gerade eben einen ganzen Schwung neuer Betas für die registrierten Entwickler bereitgestellt. Die Beta der kommenden .1-Versionen für iOS und macOS gehen in die fünfte Runde. Auch watchOS und tvOS erhalten neue Testversionen.

Am heutigen Montagabend hat Apple eine Reihe neuer Betas für die registrierten Entwickler zur Verfügung gestellt. iOS 18.1 und iPadOS 18.1 Beta 5 können ab sofort geladen und installiert werden. Diese kommenden Updates werden Apple Intelligence in der ersten Ausbaustufe auf US-Englisch und vorerst in den USA bereitstellen.

macOS 15 wird die KI-Tools auch für Nutzer in der EU verfügbar machen, wenn auch ebenfalls nur auf Englisch. Außerdem beinhalten die .1-Versionen in der Regel eine Menge Fehlerbehebungen, mit denen Apple noch die Ecken und Kanten der neuen Hauptversion glättet, wer es nicht so eilig hat, auf iOS 18 und macOS 15 zu wechseln, zumal uns hier die Kernneuheiten ohnehin vorenthalten bleiben, ist mit den .1-Updates gut bedient.

Auch neue Betas für watchOS, tvOS und visionOS

Darüber hinaus hat Apple Beta 2 für watchOS 11.1, tvOS 18.1 und visionOS 2.1 für die Entwickler zur Verfügung gestellt. Welche Verbesserungen diese Updates bringen sollen, ist noch nicht klar.

Ob Apple mit den Updates für das iPad auch den Fehler mit den einfrierenden iPad Pros mit M4 beheben wird, bleibt ebenfalls einstweilen ungeklärt.

Die kommenden Updates werden im Oktober für alle Nutzer erwartet, wann genau, bleibt einstweilen auch noch offen.