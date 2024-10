Betas: Auch watchOS 11, tvOS 18 und visionOS 2 erhalten neue Testversionen

Apple hat heute Abend auch watchOS 11.1 Beta 5 und tvOS 18.1 Beta 5 vorgelegt. visionOS 2.1 hat ebenfalls eine weitere Beta erhalten.

Apple hat heute Abend neben iOS 18.1 und iPadOS 18.1 Beta 7 auch weitere neue Testversionen vorgelegt. So wurden auch watchOS 11.1 Beta 5 und tvOS 18.1 Beta 5 an die registrierten Entwickler verteilt.

Diese neuen Testversionen können damit ab sofort von allen Developern geladen und installiert werden. Ebenso wurde visionOS 2.1 in der fünften Beta für die Entwickler zum Download bereitgestellt.

Neue Updates erscheinen bald

Apple wird die kommenden Aktualisierungen wohl in wenigen Wochen für alle Nutzer zum Download zur Verfügung stellen. Beobachter rechnen damit, dass iOS 18.1 und iPadOS 18.1 am 28. Oktober veröffentlicht werden, ein ähnlicher Zeitrahmen dürfte auch für die übrigen Testfassungen gelten, die aktuell noch in der Beta sind.

Die kommenden Updates bringen die erste Welle von Apple Intelligence-Features auf iPhones und Mac, am iPhone allerdings nur in den USA und so oder so zunächst ausschließlich auf Englisch.