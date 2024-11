iOS 19: Wichtige Neuerungen wieder knapp ein Jahr später

Wenn iOS 19 nächsten Herbst erscheint, werden viele der Kernneuheiten fehlen. Diese werden Nutzer erst viele Monate später erhalten, das steht wohl schon jetzt fest: Apple hat bereits mit iOS 18 reichlich Neuerungen angekündigt, die erst knapp ein Jahr nach ihrer ersten Präsentation für alle Nutzer verfügbar werden.

Apple plant, einige der Neuerungen von iOS 19 deutlich später bereitzustellen. Laut Mark Gurman von Bloomberg sollen viele Funktionen erst im Frühjahr 2026 mit iOS 19.4 erscheinen. Dennoch wird Apple diese voraussichtlich bereits im Sommer 2025 auf der WWDC ankündigen.

Unguter Trend setzt sich fort

Die Verzögerung bei der Einführung neuer Funktionen setzt eine Entwicklung fort, die schon mit iOS 18 begann. Wie Gurman in seinem wöchentlichen Newsletter schreibt, hat Apple offenbar von Anfang an eingeplant, eine größere Anzahl von Neuerungen erst nach der Veröffentlichung der Hauptversion bereitzustellen. Für Nutzer ist diese Praxis nichts Neues. Unter iOS 18 erreichte sie ihren bisherigen Höhepunkt, als viele auf der WWDC angekündigte Features erst Monate später eingeführt wurden, in einigen Fällen fast ein Jahr nach der ersten Präsentation.

Zu den geplanten Neuerungen von iOS 19 gehört unter anderem die Integration großer Sprachmodelle in Siri, die die Assistentin deutlich gesprächiger und vielseitiger machen soll, vergleichbar mit Tools wie ChatGPT. Auch weitere Funktionen dürften jedoch mit deutlicher Verzögerung ausgeliefert werden. Experten vermuten, dass Apple möglicherweise seinen bisherigen Ansatz der jährlichen iOS-Releases in Zukunft überarbeiten könnte, ein Szenario, das in Fachkreisen bereits diskutiert wird.