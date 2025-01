Neuer Name? Das iPhone SE könnte bald Geschichte sein

Mit dem iPhone SE ist es vielleicht bald vorbei – zumindest mit dem Namen. Apple soll sich mit dem Gedanken tragen, sich von der Bezeichnung zu verabschieden, die zumindest in den letzten Jahren eher mit einem veralteten und wenig attraktiven Smartphone in Verbindung gebracht wurde.

Das iPhone SE könnte vor einem Namenswechsel stehen. Gerüchten zufolge plant Apple, die kommende Generation seines Budget-iPhones als iPhone 16E zu vermarkten. Diese Änderung könnte sich als vorteilhafter Schritt erweisen, um das Image der Serie aufzufrischen.

Neues Budget-iPhone wird im Frühling erwartet

Apple wird voraussichtlich in diesem Jahr die Neuauflage des iPhone SE auf den Markt bringen, das bisher in der Gerüchteküche als iPhone SE 4 gehandelt wird. Doch laut einem Leaker, der in der Vergangenheit bereits mit präzisen Vorhersagen zu Apple-Produkten aufgefallen ist, soll das finale Modell unter dem Namen iPhone 16E erscheinen.

Ein iPhone 14 Lite

Das iPhone 16E soll auf dem Design und den technischen Spezifikationen des iPhone 14 basieren. Dazu gehören ein modernes OLED-Display und die neue Aktionstaste. Der Marktstart ist Gerüchten zufolge für das Frühjahr geplant.

Die Abkehr vom Namen iPhone SE könnte für Apple ein strategischer Schritt sein. Das aktuelle iPhone SE wird von vielen Nutzern mit einem überholten Design und veralteten Features in Verbindung gebracht. Ein neuer Name wie iPhone 16E könnte frischen Wind bringen, auch wenn Apples Namensgebung oft für Rätsel sorgt. Schon beim iPhone XR war unklar, welche Bedeutung der Name hatte – das könnte beim iPhone 16E ähnlich sein.

Mit dieser möglichen Umbenennung könnte Apple versuchen, die Budget-Linie neu zu positionieren und sie stärker mit der aktuellen iPhone-Generation zu verbinden. Ob die neue Namensstrategie aufgeht, bleibt abzuwarten.