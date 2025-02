Offiziell: iPhone 16e von Apple vorgestellt, das ist drin

Da ist es also: Das iPhone 16e wurde gerade von Apple offiziell vorgestellt. Das neue Smartphone war bereits für den heutigen Mittwoch erwartet worden. Aber was kann es und was bietet es? Wir geben einen Überblick.

Apple hat das neue iPhone 16e offiziell vorgestellt. Die lang erwartete Neuauflage des Einsteiger-iPhones kommt mit überarbeitetem Design und aktueller Hardware, jedoch ohne einige Premium-Funktionen der teureren Modelle. Die Enthüllung erfolgte per Pressemitteilung, was ungewöhnlich ist, da vergleichbare Produkte in der Vergangenheit auf einer Frühjahrs-Keynote präsentiert wurden.

iPhone 16e: Neues Design und moderne Technik

Das iPhone 16e setzt auf ein 6,1-Zoll-OLED-Display, das von einer Notch unterbrochen wird. Anders als die iPhone-16-Modelle mit Dynamic Island bleibt diese Neuerung dem Einsteigermodell verwehrt. Auch die neue „Camera Control“-Taste fehlt. Auf der Rückseite verbaut Apple eine einzelne 48-MP-Kamera, die Bilder mit 24 oder 48 Megapixeln aufnehmen kann. Der Nachtmodus, HDR und der Porträtmodus sind ebenfalls mit an Bord. Videos lassen sich in 4K mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde aufzeichnen. Die Frontkamera bietet eine Auflösung von 12 Megapixeln.

A18-Prozessor und Apple Intelligence

Im Inneren des iPhone 16e arbeitet der neue A18-Prozessor, wodurch es grundsätzlich für Apple Intelligence gerüstet ist – allerdings bleibt die KI-Funktionalität vorerst nur in wenigen Ländern verfügbar. Beim Speicher haben Käufer die Wahl zwischen 128 GB, 256 GB und 512 GB. Die Preise starten bei 699 Euro, für die Top-Variante werden 1.079 Euro fällig.

Apple-5G-Modem und USB-C

Apple setzt erstmals auf ein eigenes 5G-Modem mit der Bezeichnung C1. Laut Hersteller handelt es sich um das energieeffizienteste Modem, das je in einem iPhone verbaut wurde. Der Ladeanschluss erfolgt über USB-C, womit Apple endgültig den Wechsel von Lightning abgeschlossen hat. Farblich stehen Schwarz und Weiß zur Auswahl.

Verkaufsstart und Umstellung im Sortiment

Mit der Einführung des iPhone 16e verabschiedet sich Apple von drei älteren Modellen: Das iPhone SE, das iPhone 14 und das iPhone 14 Plus sind nicht mehr im Sortiment. Vorbestellungen für das neue iPhone 16e starten am Freitag, den 21. Februar 2025, die Auslieferung beginnt eine Woche später, am 28. Februar.