Im iPhone 17-Lineup: Duale Kameraaufnahme soll kommen

Die Funktion ist nicht grundsätzlich neu, wird aber in Apples Kamera-App noch nicht angeboten: Die simultane Aufnahme mit Vorder- und Rückkamera. Das soll sich in Zukunft ändern, allerdings nicht in allen iPhone 17-Modellen.

Mit dem iPhone 17 Pro und Pro Max plant Apple offenbar ein starkes Kamera-Upgrade – nicht nur in der Hardware, sondern auch bei der Software. Ein neuer Leak von Jon Prosser enthüllt nun ein exklusives Kamera-Feature, das nur den Pro-Modellen vorbehalten sein soll: Die Möglichkeit, gleichzeitig mit der Front- und Rückkamera Videos aufzunehmen.

Neues in der Kamera unter iOS 19 – Jon Prosser / FPT

Diese Funktion wird direkt in die Kamera-App integriert und erinnert optisch an ein FaceTime-Fenster. Während die Rückkamera den Hauptteil des Bildschirms einnimmt, wird das Bild der Frontkamera in einem kleineren Fenster eingeblendet – ideal etwa für Vlogger oder Interviewaufnahmen.

Zwar unterstützen Drittanbieter-Apps diese Technik schon seit Längerem, doch Apple selbst hat sie bisher nicht in seine native Kamera-App eingebaut. Das soll sich nun mit iOS 19 und dem Start der iPhone-17-Pro-Modelle ändern.

Neues iPhone 17 kommt im Herbst

Die iPhone-17-Serie wird voraussichtlich im Herbst 2025 vorgestellt. Neben der neuen Kamerafunktion dürfen sich Nutzer der Pro-Versionen auch auf zahlreiche weitere Neuerungen freuen – darunter verbesserte Sensoren und neue Videomodi. Auch äußerlich soll sich einiges tun. Wie man dieser Tage vernimmt, soll das iPhone 17 Pro ein neues Design erhalten, das sich an der Rückseite der Pixel-Modelle orientiert.

„This video is the biggest iOS leak ever | iOS 19 Early Preview“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen