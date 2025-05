Spät dran: So soll Apple Intelligence in iOS 18.6 und iOS 19 aufholen

Apple beschleunigt die Entwicklung seiner KI-Plattform Apple Intelligence, um im globalen Wettbewerb aufzuholen. Nachdem das Unternehmen vergleichsweise spät in das KI-Rennen eingestiegen ist, sollen nun mit iOS 19 weitere Funktionen folgen, um den Rückstand gegenüber der Konkurrenz zu verringern – keine einfache Aufgabe.

Apple Intelligence soll möglichst rasch zu den weit in Front liegenden Marktführern OpenAI, Google oder Amazon aufholen, die mit KI-Innovationen deutlich früher Kunden fasziniert haben: Wie Tech-Insider Mark Gurman in seinem aktuellen Newsletter berichtet, steht ein wichtiger Schritt bevor: Apple Intelligence soll demnächst auch in China verfügbar werden – ein Markt, auf dem die KI-Funktionen bisher nicht angeboten wurden. Der geplante Start soll mit iOS 18.6 erfolgen, in Kooperation mit lokalen Partnern wie Alibaba und Baidu. Dass bestimmte Inhalte in der chinesischen Version nicht dargestellt oder generiert werden – etwa politische Themen oder sensible historische Ereignisse – gilt als sicher.

Neue Apple Intelligence-Features in iOS 19

Mit iOS 19 will Apple die KI-Funktionen weiter ausbauen. Welche konkreten Neuerungen geplant sind, bleibt bislang offen – Gurman macht hierzu keine Angaben. Denkbar ist, dass Apple seine Plattform stärker öffnet, beispielsweise für die Integration zusätzlicher Sprachmodelle. Auch eine Integration von Google Gemini auf dem iPhone wäre laut früheren Aussagen von Tim Cook im Rahmen der technischen Möglichkeiten – womöglich bereits ab iOS 19.

Klarheit über die weiteren KI-Pläne dürfte es im Juni zur WWDC geben, wenn Apple iOS 19 und weitere Betriebssysteme offiziell vorstellt. Bis dahin bleibt viel Raum für Spekulationen über den nächsten Entwicklungsschub bei Apple Intelligence.