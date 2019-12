Internet aus dem All? iPhone soll irgendwann Satellitenempfang erhalten

Apple möchte das iPhone offenbar auch mit Internet aus dem Weltall versorgen. Wie nun bekannt wurde, arbeitet das Unternehmen an einer Version des iPhone, das für Satellitenverbindungen geeignet ist. Bis es so weit ist, dürfte es aber noch eine Weile dauern und das liegt nicht nur an Apple.

Apple möchte offenbar in absehbarer Zukunft die Internetverbindung des iPhone nicht nur über die 4G- und 5G-Netze abwickeln. Wie heute von der Agentur Bloomberg berichtet wurde, arbeitet man in Cupertino daran, ein iPhone mit einer Satellitenverbindung zu entwickeln. Für dieses Projekt habe Apple begonnen, Fachkräfte verschiedenster Disziplinen einzustellen. Darunter waren ebenso Hard- und Softwareingenieure wie Luft- und Raumfahrfachleute. Allerdings wird es noch ein Weilchen dauern, bis ein Produkt marktreif ist. Wie es heißt, kann mit einem fertigen Satelliten-iPhone nicht vor fünf Jahren gerechnet werden.

Weltweit Internet aus der Umlaufbahn

Die Internetversorgung über Satellit für Endkunden auch abseits teurer und komplizierter Geräte zu ermöglichen, ist aktuell ein Vorhaben, dem sich gleich mehrere Konsortien verschrieben haben. So möchte etwa das Oneweb-Projekt ein Satelliteninternet aufbauen, das auf insgesamt rund 600 Satelliten aufbaut. Es wird unter anderem vom japanischen Softbank-Konzern mitfinanziert. Auch die Firma von Teslachef Elon Musk SpaceX arbeitet an einem eigenen Satelliteninternet. Die Konstellation namens Starlink soll sogar rund 12.000 Satelliten groß sein.

Kritiker fürchten um eine zunehmende Verhüllung des Orbits und steigende Strahlenbelastungen, die wissenschaftlichen Projekten am Boden das leben schwer machen könnten. Auch ist noch nicht absehbar, ob die verschiedenen Projekte je in Betrieb gehen oder ihre Urheber sich zu viel vorgenommen haben.

Artikel bewerten

Ähnliche Beiträge

0 SHARES Facebook Twitter