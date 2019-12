Apple bietet den Mac Pro jetzt auch mit acht TB SSD an

Apple bietet den neuen Mac Pro jetzt auch mit bis zu acht TB großer SSD an. Wer so viel Speicher benötigt, muss natürlich beim Kauf noch etwas drauflegen. Leider lässt sich die SSD als eine der wenigen Komponenten nicht einfach per Hand vom Kunden tauschen.

Apple hat den Mac Pro jetzt auch mit doppelter Speicherausstattung im Angebot: Der neue Workstation-Rechner aus Cupertino kann ab sofort auch mit bis zu acht TB SSD bestellt werden, bis jetzt lag das Limit für den maximal buchbaren Speicherplatz bei vier TB.

Wer den Mac Pro mit acht TB SSD nutzen möchte, zahlt natürlich mehr: 3.140 Euro zusätzlich werden für diese Speicherausstattung fällig.

Der Kunde kann die SSD am Mac Pro nicht selbst tauschen

In einer früheren Meldung hatten wir darüber berichtet, wie begeistert der Reparaturdienstleister iFixit vom neuen Mac Pro ist: Neun von zehn möglichen Punkten erhielt der Rechner von Apple, so viel gab es für ein Apple-Produkt in jüngerer Zeit noch nie. Dennoch, eine Ausnahme gibt es: Die SSD kann der Kunde nicht selbst tauschen. Grund dafür ist die Kopplung mit dem T2-Chip, der unter anderem für die Hardwareverschlüsselung der Laufwerke sorgt. Wer den Mac Pro also kauft, sollte von Anfang an im Blick behalten, wie viel Speicher er mutmaßlich braucht.

