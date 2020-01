Navy Blue statt Nachtgrün: Was sagt ihr zu dieser iPhone 12-Farbe?

Das iPhone 12 kommt möglicherweise in einer neuen Farbe: Ein unlängst erschienenes Konzeptvideo zeigt ein iPhone 12 in Navy Blue. Denkbar wäre zudem, dass diese neue Farbe die Versionen in Nachtgrün ersetzt, die derzeit verkauft werden. Wie findet ihr diese neue Farbe?

Apple könnte beim iPhone 12 erneut Hand an die Auswahl der verfügbaren Farben legen. Der Entwickler Max Weinberg von XDA Developers tippt darauf, dass Apple im Herbst ein iPhone 12 in der Farbe Navy Blue vorstellen könnte.

Weinberg ist sonst eher für Leaks im Android-Sektor bekannt und veröffentlicht häufiger Details zu neuen Galaxy-Smartphones, er hat aber auch schon einige beachtliche Erfolge bei der Prognose von Entwicklungen im Apple-Segment vorzuweisen. So sagte er etwa zutreffend den Start der Farbe Nachtgrün als iPhone-Farbe voraus und prognostizierte Änderungen in der Oberfläche von iOS.

Das iPhone 12 in Navy Blue im Video

In einem Konzeptvideo wird vorgestellt, wie das iPhone 12 in Navy Blue aussehen könnte. Als Apple Nachtgrün einführte, war die neue Farbe durchaus umstritten, einige Kunden wurden mit ihr nicht warm.

Ob Apple Nachtgrün als Wahlmöglichkeit dieses Jahr also streichen und durch Navy Blue ersetzen oder ob es schlicht eine zusätzliche Farbe geben wird ist ebenso unklar wie die Frage, welches iPhone 12-Modell es in der neuen Farbe gibt. Hier könnte es durchaus Einschränkungen geben.

Wie gefiele euch denn die neue Farbe? Teilt eure Meinung!

