Streamingrekord: Eine Billion Musikstreams in den USA im letzten Jahr

Musikstreaming war im vergangenen Jahr ein deutlicher Wachstumsmarkt in den USA und Europa. In den USA knackte die Zahl der abgerufenen Streams erstmals den Wert von einer Billion Streams. Getrieben wurde der Markt von den Platzhirschen Apple Music, Spotify und YouTube Music.

Das Musikstreaming ist in den USA und auch in Europa weiterhin in großen Schritten auf dem Vormarsch. Im vergangenen Jahr wurden in den USA erstmals rund eine Billion Musikstreams abgerufen, das ergaben Schätzungen des Marktforschungsunternehmens Nielsen, die vom WSJ aufgegriffen wurden. In Deutschland übersprang die Zahl der abgerufenen Streams die Schwelle von einer Milliarde.

Rund 82% des gesamten Musikkonsums in den USA wurde im vergangenen Jahr durch das Streaming von Musik verursacht. Der Verkauf physischer Tonträger musste über das Jahr hinweg indes weitere erhebliche Einbrüche hinnehmen. Der Absatz von Alben auf CD fiel um 19% und machte zuletzt nur mehr 9% des Musikkonsums aus. Darüber hinaus wurden noch immer Musiktitel im Download verkauft.

Apple Music, Spotify und YouTube Music dominieren den Markt

Das Musikstreaming wuchs auch 2019 erneut deutlich: Im Vergleich zum Vorjahr wurde rund 30% mehr Musik gestreamt. Das starke Wachstum wurde in der Hauptsache von den größten Anbietern Apple Music, Spotify und YouTube Music getrieben. Wie viele Mitglieder Apple Music aktuell hat, ist nicht sicher bekannt, Schätzungen gehen von rund 100 Millionen Nutzern aus. Die letzte bestätigte Zahl stammt vom Juni 2019, da hatte der Dienst laut Apple rund 60 Millionen zahlende Kunden.

Schätzungen sahen Apple Music überdies im vergangenen Jahr bei zahlenden Nutzern in den USA an Spotify vorbeiziehen, während der Dienst aus Skandinavien weltweit noch immer die Nase vorn hat, Apfellike.com berichtete.

